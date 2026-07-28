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Galatasaray'da Ivanovic için arada fark var!

Galatasaray, Franjo Ivanovic'i zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Benfica ise Hırvat golcüyü zorunlu opsiyon veya bonservisli satışa sıcak bakıyor. Ivanovic ile Hull City ve Como da ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:10 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 11:28
Haber: Akşam
Galatasaray'da Ivanovic için arada fark var!
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Mauro Icardi'nin ayrılışından sonra Galatasaray'da golcü arayışı tam gaz devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Benfica'da Vangelis Pavlidis ve Jhon Duran'ın ardından üçüncü santrfor konumunda bulunan Franjo Ivanovic'i listenin üst sırasına yazdı.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray, 22 yaşındaki Hırvat golcüyü zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı hedefliyor.

BENFICA'NIN TALEBİ

Portekiz ekibi ise 2025 yılında 22.8 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Ivanovic'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama veya direkt bonservisiyle elden çıkarmayı planlıyor.

HULL CITY VE COMO

Galatasaray scout ekibi, 1.85 boyundaki oyuncuyu Union Saint-Gilloise forması giydiği dönemden beri yakından takip ediyor. Başarılı forvetle İngiliz ekibi Hull City ve İtalya'dan Como da ilgileniyor.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan genç yeteneğin Benfica ile olan kontratı 2030 yılının haziran ayına kadar devam ediyor. Ivanovic, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde oynadığı 25 müsabakada 869 dakika sahada kalırken; bu süreçte 6 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.  

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