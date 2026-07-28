Galatasaray'da Ivanovic için arada fark var!

Mauro Icardi'nin ayrılışından sonra Galatasaray'da golcü arayışı tam gaz devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Benfica'da Vangelis Pavlidis ve Jhon Duran'ın ardından üçüncü santrfor konumunda bulunan Franjo Ivanovic'i listenin üst sırasına yazdı.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray, 22 yaşındaki Hırvat golcüyü zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı hedefliyor.
BENFICA'NIN TALEBİ
Portekiz ekibi ise 2025 yılında 22.8 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Ivanovic'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama veya direkt bonservisiyle elden çıkarmayı planlıyor.
HULL CITY VE COMO
Galatasaray scout ekibi, 1.85 boyundaki oyuncuyu Union Saint-Gilloise forması giydiği dönemden beri yakından takip ediyor. Başarılı forvetle İngiliz ekibi Hull City ve İtalya'dan Como da ilgileniyor.
15 milyon euro piyasa değeri bulunan genç yeteneğin Benfica ile olan kontratı 2030 yılının haziran ayına kadar devam ediyor. Ivanovic, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde oynadığı 25 müsabakada 869 dakika sahada kalırken; bu süreçte 6 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray, 22 yaşındaki Hırvat golcüyü zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı hedefliyor.
BENFICA'NIN TALEBİ
Portekiz ekibi ise 2025 yılında 22.8 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Ivanovic'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama veya direkt bonservisiyle elden çıkarmayı planlıyor.
HULL CITY VE COMO
Galatasaray scout ekibi, 1.85 boyundaki oyuncuyu Union Saint-Gilloise forması giydiği dönemden beri yakından takip ediyor. Başarılı forvetle İngiliz ekibi Hull City ve İtalya'dan Como da ilgileniyor.
15 milyon euro piyasa değeri bulunan genç yeteneğin Benfica ile olan kontratı 2030 yılının haziran ayına kadar devam ediyor. Ivanovic, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde oynadığı 25 müsabakada 869 dakika sahada kalırken; bu süreçte 6 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.