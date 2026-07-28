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Lothar Matthaus'tan Jamal Musiala yorumu

Lothar Matthaus, Jamal Musiala'nın geçen yıl yaşadığı sakatlığı geride bırakması gerektiğini aksi takdirde Bayern Münih'te yedek kalabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 10:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lothar Matthaus'tan Jamal Musiala yorumu
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Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Matthaus, Galatasaray'ın da gündemine gelen Musiala'nın geçen yıl yaşadığı sakatlığı geride bırakması gerektiğini aksi takdirde yeni sezonda Bayern Münih'te yedek kalabileceğini söyledi.

Lothar Matthaus'un görüşleri şu şekilde:

"Bir noktada, bir yıldan fazla bir süre önce geçirdiği ciddi sakatlığın hikayesini geride bırakması gerekiyor. Artık bunu bir kez ve sonsuza kadar arkasında bırakmalı. Bu kesinlikle çok önemli aksi takdirde kadroya girmek için yaşanan yoğun rekabet göz önüne alındığında, muhtemelen birçok maçı yedek kulübesinde geçirecek.

Serge Gnabry ve Harry Kane ile birlikte oynadıklarında olağanüstü bir uyum sergilediklerini gösterdiler. Ayrıca Olise ve Karl'ın da 10 numarada oynayacak kapasitede olduğunu biliyoruz. Vincent Kompany bir kez daha dengeyi bulacaktır.

Musiala, geçen sezonun sonlarına doğru Bayern Münih'te umut verici sinyaller verdi ancak artık mazereti yok."

174 GÜN YOKTU!

23 yaşındaki Jamal Musiala, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmış ve Aralık ayında sahalara geri dönebilmişti. Musiala, bu süreçte 174 gün sahalardan uzak kalmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı. 

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