Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün Muhammed Salah'ı transfer etmek istediği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddiaların ardından Başkan Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi.
Beyaz TV'ye konuşan Doğan, Muhammed Salah transferiyle ilgili gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.