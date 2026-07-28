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LeBron James, 76ers'ta 23 numarayı giyecek

Philadlephia 76ers'ın yeni oyuncusu LeBron James'in 23 numaralı formayı giyeceği, kulübün yaptığı resmi açıklamayla duyuruldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 11:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron James, 76ers'ta 23 numarayı giyecek
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Philadlephia 76ers'ın yeni oyuncusu LeBron James'in 23 numaralı formayı giyeceği, kulübün yaptığı resmi açıklamayla duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 76ers'ın yönetici ortağı Josh Harris, yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"LeBron'u Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey ve yetenekli kadromuzla birlikte izlemek için sabırsızlanıyorum. Hep birlikte Philadelphia'ya bir şampiyonluk kazandırmak için çalışacağız. LeBron ve ailesine şunu söylemek istiyorum; 76ers'ı tercih ettiğiniz için minnettarız ve efsanevi kariyerinizin bu yeni bölümünü heyecanla bekliyoruz."

James, geçen cuma günü Philadelphia ile iki yıl ve 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladığının ortaya çıkmasıyla NBA gündemini sarsmıştı. Los Angeles Lakers'a geri dönmeyeceğini bildiren 41 yaşındaki yıldızın talipleri arasında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat'in de bulunduğu belirtilmişti.

LeBron James ise Philadelphia'yı tercih etmesinin temel nedeninin, bu kadroyu bir "şampiyonluk takımı" haline getirebileceğine olan inancı olduğunu söylemişti.

Kariyerinde dört NBA şampiyonluğu bulunan James, son yüzüğünü 2020 yılında Lakers formasıyla kazanmıştı. Yıldız oyuncu ayrıca Miami Heat ile 2012 ve 2013, Cleveland Cavaliers ile ise 2016 yılında şampiyonluk yaşamıştı.

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