Galatasaray'da Divan Kurulu heyecanı

Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, çarşamba günü gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gelecek dönem çalışmalarına dair sunum gerçekleştirecek.
Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gelecek dönem çalışmalarına dair sunum gerçekleştirecek.