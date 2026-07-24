Mansur Yavaş Yeni Partiye Geçecek mi? CHP'den Ayrılacak mı?

Şu ana kadar Mansur Yavaş'ın yeni partiye katılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yavaş, konuya ilişkin net bir karar açıklamadı.

Mansur Yavaş'tan açıklama geldi mi?

Mansur Yavaş, daha önce hakkında ortaya atılan benzer iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir pozisyonumuz olursa mutlaka açıklarız." ifadelerini kullanarak, çıkan haberlerin büyük bölümünü yalanladıklarını belirtmişti. Bu nedenle yeni partiye katılacağı ya da CHP'den ayrılacağı yönündeki iddialar şu an için doğrulanmış değil.

Yeni Parti iddiaları neden gündemde?

Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracaklarını duyurmasının ardından çok sayıda CHP'li siyasetçinin bu oluşuma katılıp katılmayacağı tartışılmaya başlandı. Mansur Yavaş'ın ismi de bu süreçte sık sık gündeme geliyor.

Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı?

Kulislerde farklı iddialar ortaya atılsa da, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrıldığına veya yeni partiye geçtiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Bu nedenle mevcut durumda Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin kesinleşmiş bir gelişme bulunmuyor.

Sonuç: Mansur Yavaş Yeni Partiye Geçecek mi?

Hayır. Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçtiği yönünde doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelse de, Yavaş'ın kendisi yeni bir siyasi pozisyon alması halinde bunu kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Resmi açıklamalar gelmeden ortaya atılan iddiaların kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.