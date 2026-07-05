Haber Tarihi: 05 Temmuz 2026 13:35 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 13:35

Spider-Man: Brand New Day Ne Zaman Çıkacak? Vizyon Tarihi ve Oyuncu Kadrosu

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yapımlarından Spider-Man: Brand New Day için geri sayım başladı. Tom Holland'ın yeniden Peter Parker karakteriyle beyaz perdeye döneceği film, Marvel hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.

Spider-Man: Brand New Day Ne Zaman Çıkacak? Vizyon Tarihi ve Oyuncu Kadrosu
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Spider-Man: Brand New Day'in 31 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
Spider-Man: Brand New Day konusu ne?

Filmin konusu resmi olarak açıklanmasa da hikâyenin, Spider-Man: No Way Home filminin ardından Peter Parker'ın yeni hayatına odaklanacağı belirtiliyor.

Peter Parker'ın kimliğinin herkes tarafından unutulmasının ardından yaşayacağı yeni maceralar, filmin ana temasını oluşturacak.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Marvel Studios ve Sony Pictures tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

Tom Holland – Peter Parker / Spider-Man
Zendaya – MJ
Jacob Batalon – Ned Leeds

Ayrıca yeni karakterlerin de filme dahil olacağı belirtilirken, oyuncu kadrosuna ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.


Filmin çekimleri başladı mı?

Spider-Man: Brand New Day'in çekim hazırlıkları tamamlanırken, yapım sürecinin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Marvel Studios ve Sony Pictures, filmin görsel efekt çalışmalarının ardından planlanan tarihte vizyona girmesini amaçlıyor.

Spider-Man: Brand New Day hangi platformda yayınlanacak?

Film, ilk olarak dünya genelinde sinemalarda gösterime girecek. Daha sonraki dönemde ise dijital platformlarda yayınlanması bekleniyor. Dijital yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. PNG to DST Converter Online

Sonuç: Spider-Man: Brand New Day Ne Zaman Çıkacak?

Spider-Man: Brand New Day'in 31 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda vizyona girmesi planlanıyor. Tom Holland'ın Spider-Man rolüne geri döneceği yapımın konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin yeni detayların önümüzdeki aylarda paylaşılması bekleniyor.

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