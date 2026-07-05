Fenerbahçe'den Greenwood için yeni teklif!

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre, reddedilen ilk teklif sonrası Fenerbahçe, vadelere yayılmış ikinci resmi teklifini Marsilya'ya iletti. Fenerbahçe'nin teklifi Roma'dan daha iyi ancak ödeme planı değerlendiriliyor.
BEKLENTİ 55 MİLYON EURO
Marsilya net bir şekilde hem Fenerbahçe hem de Roma'ya 55 milyon Euro istediğini iletti.
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Roma'nın maaş teklifi 5.5 milyon Euro ancak Fenerbahçe, maaş konusunda da en iyi teklifi veren kulüp konumunda yer alıyor.
Greenwood için adı geçen takımlardan biri olan Atletico Madrid'in şu an itibariyle Mason Greenwood için ciddi bir girişimi bulunmuyor.
ROMA İLE YARIŞ
Fenerbahçe, 24 yaşındaki İngiliz yıldızın transferi için Roma ile yarışıyor.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
BEKLENTİ 55 MİLYON EURO
Marsilya net bir şekilde hem Fenerbahçe hem de Roma'ya 55 milyon Euro istediğini iletti.
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Roma'nın maaş teklifi 5.5 milyon Euro ancak Fenerbahçe, maaş konusunda da en iyi teklifi veren kulüp konumunda yer alıyor.
Greenwood için adı geçen takımlardan biri olan Atletico Madrid'in şu an itibariyle Mason Greenwood için ciddi bir girişimi bulunmuyor.
ROMA İLE YARIŞ
Fenerbahçe, 24 yaşındaki İngiliz yıldızın transferi için Roma ile yarışıyor.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.