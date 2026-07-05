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Altınordu'da gözler Seyit Mehmet Özkan'da

2. Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da, camia başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kararını yeniden gözden geçirmesini bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 12:44
Altınordu'da gözler Seyit Mehmet Özkan'da
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2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da gözler başkan Seyit Mehmet Özkan'a çevrildi.

Kırmızı-lacivertli camianın önde gelen isimleri başkan Özkan'ın lige katılmama kararına tepki gösterirken, Özkan'ın geri adım atması halinde İzmir temsilcisinin mücadelesine devam edebileceği ifade edildi. Altınordu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) lige katılım formu gönderilmezken, son tarih geçmesine rağmen TFF'nin bu konuda 102 yıllık kulübe esneklik sağlayabileceği iddia edildi. Altınordu Spor Kulübü Derneği ile Seyit Mehmet Özkan'ın ilerleyen günlerde bir araya gelip karar alması bekleniyor.
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