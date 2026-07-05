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Altay'da kritik hafta başlıyor

Yönetimin, Ahmet Nur Çebi ile yapılacak görüşmelerin ardından yeni sezonun yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 12:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da kritik hafta başlıyor
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara hız vereceği öğrenildi. Yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlıların, pazartesi günü bir toplantı yaparak kulübün yol haritasını çizeceği ifade edildi. Yarıda kalan olağanüstü genel kurulun da en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz'dan sonra başlamayı planlayan Altay'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile mukavele yenilenmesi bekleniyor. Kaynak arayışlarını sürdüren yönetimin sezon başlamadan alacağı bulunan kadrodaki futbolculara ödeme yapması gerekiyor. Takımın ligde kalma primlerinin de ödenmesi planlanıyor.

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