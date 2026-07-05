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Fenerbahçe'de kriz sona eriyor: Diego Carlos!

Fenerbahçe'nin sağlık kontrollerine gelmediği için notere tutanak tutturduğu Diego Carlos, sağlık kontrolleri ve kamp için İstanbul'a geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 10:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kriz sona eriyor: Diego Carlos!
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Fenerbahçe'de Diego Carlos ile yaşanan anlaşmazlık son buluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Carlos, sağlık kontrolü ve kamp için İstanbul'a geliyor. Brezilyalı savunma oyuncusu, planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacak.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya hareket edecektir. Futbolcumuz Diego Carlos, planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

FENERBAHÇE'NİN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için daha önce, "23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir." açıklamasını yapmıştı.

"TUTANAK TUTTURDUK"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal ise, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Como'ya kiralanan 33 yaşındaki Diego Carlos, İtalyan ekibinde 31 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağlamıştı.

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