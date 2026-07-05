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N'Golo Kante'ye Fransa'dan kanca!

Ligue 1 ekibi Paris FC'nin, N'Golo Kante için Fenerbahçe'nin şartlarını beklediği iddia edildi.

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calendar 05 Temmuz 2026 10:33
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
N'Golo Kante'ye Fransa'dan kanca!
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Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan N'Golo Kante için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'nin, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ŞARTLI TEKLİF

Sözcü'de geçen habere göre Paris FC, yıllık 11 milyon euro kazanan Kante'nin yüksek maliyeti nedeniyle transferde özel bir formül üzerinde duruyor. Fransız ekibinin, maaşın bir bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanması halinde transfer için resmi adım atacağı iddia edildi.

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