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U18 Sutopu Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nı 10. sırada tamamladı

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası'nı 10. sırada tamamlarken geçen yıla göre 9 basamak yükselme başarısı gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 18:55
Haber: AA
U18 Sutopu Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nı 10. sırada tamamladı
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 Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zellanda'ya 15-14 yenilerek 10. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz'in Rio Maior bölgesinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, klasman maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı.

Rakibine 15-14 mağlup olan milli takım, organizasyonu 10. sırada bitirdi.

Geçen sene düzenlenen şampiyonada 19. olan Türkiye, bu sonuçla sıralamada 9 basamak yükseldi.

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