Trabzonspor'un yıldızına İtalya'dan yakın takip : Christ Oulai

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor.
Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Fiorentina, 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GROSSO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ
Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Fabio Grosso'nun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken Christ Oulai'ye hayran kaldığı ve genç oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdiği öne sürüldü.
TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ
Fiorentina, transfer için Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürürken bordo-mavililerin genç yıldız için en az 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.
GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Fiorentina, 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GROSSO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ
Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Fabio Grosso'nun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken Christ Oulai'ye hayran kaldığı ve genç oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdiği öne sürüldü.
TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ
Fiorentina, transfer için Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürürken bordo-mavililerin genç yıldız için en az 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.
GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.