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Trabzonspor'un yıldızına İtalya'dan yakın takip : Christ Oulai

Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso, Trabzonsporlu Christ Oulai'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 17:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un yıldızına İtalya'dan yakın takip : Christ Oulai
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Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor.

Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekibi Fiorentina, 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GROSSO'NUN 1 NUMARALI HEDEFİ

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Fabio Grosso'nun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla dikkat çeken Christ Oulai'ye hayran kaldığı ve genç oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdiği öne sürüldü.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Fiorentina, transfer için Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürürken bordo-mavililerin genç yıldız için en az 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor formasıyla 31 resmi maçta görev aldı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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