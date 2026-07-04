04 Temmuz
Kanada-Fas
0-3
05 Temmuz
Paraguay-Fransa
0-1
04 Temmuz
Egersund-Moss
3-0
04 Temmuz
Hoedd-Stroemsgodset
4-3
04 Temmuz
Bryne-Sandnes Ulf
1-1

Van Dijk transferinde en popüler takım G.Saray

Galatasaray'ın savunma hattı için Virgil Van Dijk'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Hollandalı yıldızın Avrupa'da kalma ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğinin sarı-kırmızılıların elini güçlendirdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 09:36
Haber: Sabah
Van Dijk transferinde en popüler takım G.Saray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray'da savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Liverpool forması giyen Virgil Van Dijk'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VAN DIJK KARAR AŞAMASINDA

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Hollanda Milli Takımı'nda Virgil Van Dijk'ın da yeni kulübünü belirlemeye hazır olduğu aktarıldı.

Liverpool ile kontratı Haziran 2027'de sona erecek olan 34 yaşındaki stoperin, takımdan ayrılma kararı aldığı ve sözleşmesini sonlandırmak istediği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Van Dijk transferinde en iddialı takımlar arasında gösterildi. Deneyimli savunmacının, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmamak için sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Şu anda ailesiyle birlikte tatilde olduğu belirtilen Van Dijk'ın, menajeriyle birlikte teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Galatasaray ile Van Dijk arasındaki durumun kısa süre içinde netleşebileceği aktarıldı.

AVRUPA ÖNCELİĞİ VAR

Virgil Van Dijk'a Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve ABD'den de teklifler geldiği öne sürüldü. Ancak Hollandalı savunmacının önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediği vurgulandı.

MILAN DA DEVREYE GİRDİ

Van Dijk transferinde Galatasaray'ın karşısına Milan'ın da çıktığı belirtildi. Serie A temsilcisinin, Hollandalı yıldız için girişimlere başladığı ve tecrübeli futbolcuyla ilgili bilgi topladığı aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.