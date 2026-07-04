Van Dijk transferinde en popüler takım G.Saray

Galatasaray'da savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Liverpool forması giyen Virgil Van Dijk'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VAN DIJK KARAR AŞAMASINDA
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Hollanda Milli Takımı'nda Virgil Van Dijk'ın da yeni kulübünü belirlemeye hazır olduğu aktarıldı.
Liverpool ile kontratı Haziran 2027'de sona erecek olan 34 yaşındaki stoperin, takımdan ayrılma kararı aldığı ve sözleşmesini sonlandırmak istediği belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Hollanda basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Van Dijk transferinde en iddialı takımlar arasında gösterildi. Deneyimli savunmacının, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmamak için sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Şu anda ailesiyle birlikte tatilde olduğu belirtilen Van Dijk'ın, menajeriyle birlikte teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Galatasaray ile Van Dijk arasındaki durumun kısa süre içinde netleşebileceği aktarıldı.
AVRUPA ÖNCELİĞİ VAR
Virgil Van Dijk'a Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve ABD'den de teklifler geldiği öne sürüldü. Ancak Hollandalı savunmacının önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediği vurgulandı.
MILAN DA DEVREYE GİRDİ
Van Dijk transferinde Galatasaray'ın karşısına Milan'ın da çıktığı belirtildi. Serie A temsilcisinin, Hollandalı yıldız için girişimlere başladığı ve tecrübeli futbolcuyla ilgili bilgi topladığı aktarıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Hollanda Milli Takımı'nda Virgil Van Dijk'ın da yeni kulübünü belirlemeye hazır olduğu aktarıldı.
Liverpool ile kontratı Haziran 2027'de sona erecek olan 34 yaşındaki stoperin, takımdan ayrılma kararı aldığı ve sözleşmesini sonlandırmak istediği belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Hollanda basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Van Dijk transferinde en iddialı takımlar arasında gösterildi. Deneyimli savunmacının, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmamak için sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Şu anda ailesiyle birlikte tatilde olduğu belirtilen Van Dijk'ın, menajeriyle birlikte teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Galatasaray ile Van Dijk arasındaki durumun kısa süre içinde netleşebileceği aktarıldı.
AVRUPA ÖNCELİĞİ VAR
Virgil Van Dijk'a Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve ABD'den de teklifler geldiği öne sürüldü. Ancak Hollandalı savunmacının önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediği vurgulandı.
MILAN DA DEVREYE GİRDİ
Van Dijk transferinde Galatasaray'ın karşısına Milan'ın da çıktığı belirtildi. Serie A temsilcisinin, Hollandalı yıldız için girişimlere başladığı ve tecrübeli futbolcuyla ilgili bilgi topladığı aktarıldı.