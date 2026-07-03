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Sinner ve Sabalenka, Wimbledon'da son 16'da

Wimbledon'da dünya 1 numaraları Jannik Sinner ile Aryna Sabalenka, rakiplerini mağlup ederek adlarını 4. tura yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 21:30
Haber: AA
Sinner ve Sabalenka, Wimbledon'da son 16'da
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ve kadınların 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, tekler kategorisindeki 3. tur maçlarıyla devam edildi.

SİNNER SON 16'DA

Erkeklerde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sinner, sıralamanın 81. basamağındaki Jenson Brooksby'yi 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Sonuncusu 2022'de olmak üzere Wimbledon'ı 7 kez kazanan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı), Arthur Rinderknech (25) karşısında yer yer zorlandığı maçı 3-1 (7-5, 6-4, 1-6, 7-6) kazandı.

39 yaşındaki Djokovic, 105 karşılaşmayla Roger Federer'e ait Wimbledon'da en fazla maç kazanan erkek tenisçi rekoruna ortak oldu.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Jan-Lennard Struff, Daniil Medvedev'i (8) 3-0'lık (7-6, 7-6, 7-5) skorla geçerek rakibini turnuvanın dışına itti.

SABALENKA VE PEGULA 4. TURDA

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Aryna Sabalenka, klasmanın 31. basamağındaki Jelena Ostapenko ile karşılaştı. Wimbledon'da 3 kez yarı final oynayan Sabalenka, 2018 yarı finalisti Ostapenko'yu 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tur biletini aldı.

Jessica Pegula (4), Jessica Bouzas Maneiro'yu, Naomi Osaka (14) ise Daria Kasatkina'yı 2-0'lık skorla eleyerek tur atladı. Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka, Wimbledon'da ilk defa 4. tura çıktı.

Karolina Muchova (10), Belinda Bencic (11), Iva Jovic (16) ve 2024 şampiyonu Barbora Krejcikova da yollarına devam etti.

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