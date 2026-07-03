03 Temmuz
Avustralya-Mısır
21:00
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
19:00
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
19:00
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
20:00

Jonathan Kuminga yarışına Bucks ve Cavaliers da katıldı

Jonathan Kuminga ile ilgilenen takımlar arasına Milwaukee Bucks ve Cleveland Cavaliers da katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jonathan Kuminga yarışına Bucks ve Cavaliers da katıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Jonathan Kuminga ile ilgilenen takımlar arasına Milwaukee Bucks ve Cleveland Cavaliers da katıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Los Angeles Lakers'ın uzun süredir ilgilendiği Kuminga için Atlanta Hawks'ın da yeniden sözleşme ihtimalini tamamen masadan kaldırmadığı belirtildi.

The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre Hawks, 23 yaşındaki forveti yeniden kadrosuna katmaya açık durumda.

Öte yandan Bucks, Cavaliers ve Lakers'ın da Kuminga ile ilgilendiği aktarıldı.

Lakers'ın ilgisi daha önce bilinirken, Bucks ve Cavaliers'ın da son günlerde devreye girdiği ifade edildi.

Atlanta Hawks'ın 2026-27 sezonu için geçerli 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamasıyla birlikte Kuminga sınırsız serbest oyuncu statüsüne kavuşmuş ve birçok takım için transfer hedefi haline gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.