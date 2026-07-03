Jonathan Kuminga yarışına Bucks ve Cavaliers da katıldı

Jonathan Kuminga ile ilgilenen takımlar arasına Milwaukee Bucks ve Cleveland Cavaliers da katıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Los Angeles Lakers'ın uzun süredir ilgilendiği Kuminga için Atlanta Hawks'ın da yeniden sözleşme ihtimalini tamamen masadan kaldırmadığı belirtildi.
The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre Hawks, 23 yaşındaki forveti yeniden kadrosuna katmaya açık durumda.
Öte yandan Bucks, Cavaliers ve Lakers'ın da Kuminga ile ilgilendiği aktarıldı.
Lakers'ın ilgisi daha önce bilinirken, Bucks ve Cavaliers'ın da son günlerde devreye girdiği ifade edildi.
Atlanta Hawks'ın 2026-27 sezonu için geçerli 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamasıyla birlikte Kuminga sınırsız serbest oyuncu statüsüne kavuşmuş ve birçok takım için transfer hedefi haline gelmişti.
The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre Hawks, 23 yaşındaki forveti yeniden kadrosuna katmaya açık durumda.
Öte yandan Bucks, Cavaliers ve Lakers'ın da Kuminga ile ilgilendiği aktarıldı.
Lakers'ın ilgisi daha önce bilinirken, Bucks ve Cavaliers'ın da son günlerde devreye girdiği ifade edildi.
Atlanta Hawks'ın 2026-27 sezonu için geçerli 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmamasıyla birlikte Kuminga sınırsız serbest oyuncu statüsüne kavuşmuş ve birçok takım için transfer hedefi haline gelmişti.