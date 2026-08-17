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Niakhate: "Fenerbahçe olağanüstü bir kulüp"

Moussa Niakhate, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirterek Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için cesur ve konsantre mücadele edeceğini söyledi.

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calendar 17 Ağustos 2026 21:04 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 22:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Niakhate: 'Fenerbahçe olağanüstü bir kulüp'
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olimpik Lyon'da savunma oyuncusu Moussa Niakhate, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Lyon'un uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığını belirten Niakhate, hedeflerinin taraftarlarını mutlu etmek olduğunu söyledi.

"DEVASA BİR EKİP"

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe son derece kuvvetli bir ekip. Sadece hücumda değil savunmada da son derece kuvvetli. Devasa bir ekip, elimizdeki tüm enstrümanlarla cevap vermeye çalışacağız. Savunma hattı olarak konsantre şekilde mücadele edeceğiz. Olabildiğince Fenerbahçe ataklarını boşa çıkarmaya çalışacağız. Son derece kaliteli oyuncuları var. Onları durdurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"180 DAKİKAMIZ KALDI"

Lyon'un Avrupa'da eski günlerine dönmek istediğini dile getiren Niakhate, "Lyon 2000'lerin başından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir parkur sergilemiş durumda. Son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne çıkamadık ve yeni kadromuzla beraber 90 dakika boyunca orada kuvvetli bir performans çıkaracağımızı düşünüyorum. Bireysel olarak tüm oyuncular orada oynamak ister. Lyon zorluklar yaşadı son dönemlerde. 180 dakikamız kaldı Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için. Lyon halkını, tüm taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE AVRUPA'DAKİ PEK ÇOK TAKIMI ZORLAR"

Fenerbahçe'nin özellikle kanatlarda çok etkili oyunculara sahip olduğunu belirten deneyimli savunmacı, "Fenerbahçe'nin kanatlarda çok iyi oyuncuları var. Sadece kanatları güçlü olsa işimiz daha kolay olurdu. Fenerbahçe'nin tüm kademelerde değerli oyuncuları var. İstikrarlı olmaya çalışacağız, dikkatli olacağız. Kolektif olarak oynamaya çalışacağız. Kompleks şekilde savunmada mücadele vereceğiz. İyi bir sonuç elde etmek için ciddi bir savunma işi çıkarmak zorundayız." dedi.

Niakhate, Fenerbahçe karşısında cesur ve agresif bir oyun ortaya koymaları gerektiğini de vurgulayarak, "Tüm cesaretimizle mücadele vereceğiz. Yarın daha farklı düzeyde bir rakiple karşılaşacağız. Şampiyonlar Ligi'ne çıktığınızda Fenerbahçe kalitesinde iddialı ekiplerle karşılaşacaksınız. Lyon, cesur ve konsantre olmalı. En mükemmel performansımızı sergilemek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki birçok takımı zorlayabilecek seviyede olduğunu söyleyen Lyonlu oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe gibi olağanüstü bir kulüp karşısında olaya psikolojik yaklaşmak önemli. Karşımızda çok kuvvetli bir rakip olacak, hem bireysel hem kolektif olarak. Fenerbahçe, Avrupa'daki pek çok takımı zorlayacak bir takım. İşimiz kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir kategori." 

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