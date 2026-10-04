Barella: 'Bizim için kolay olmayacak'

Barella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 4. maçında Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarında yer alamaması hakkında konuşan Barella, Türkiye'nin önemli bir oyuncusundan yoksun olduğunu ancak kadroda başka kaliteli isimlerin bulunduğunu söyledi.
"HAKAN LİDER BİR OYUNCU"
Barella, "Şüphesiz Hakan gerçekten büyük bir oyuncu. Kendisini önce rakip olarak tanıdım, ardından takım arkadaşım olarak oynama şansı bulduğum bir oyuncu. O lider bir oyuncu. Takım arkadaşları onun liderliğinin eksikliğini hissedecektir." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE BAŞKA KALİTELİ OYUNCULAR VAR"
Türkiye'nin Hakan Çalhanoğlu olmadan da önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Barella, "Fakat tabii ki Türkiye'de başka kaliteli oyuncular var ama bildiğiniz üzere bu bir takım oyunu. Türkiye'de aynı şekilde liderlik rolü üstlenebilecek, çok kaliteli oyuncular var." dedi.
"BİZİM İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"
Barella, Türkiye karşılaşmasına ilişkin ise, "Bizim için şüphesiz kolay bir maç olmayacak. Çünkü Türkiye özellikle son aldığı sonuçlardan sonra yara alarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bunun aksini yapabileceklerini göstermek isteyecekler." sözlerini kullandı.
"HAKAN LİDER BİR OYUNCU"
Barella, "Şüphesiz Hakan gerçekten büyük bir oyuncu. Kendisini önce rakip olarak tanıdım, ardından takım arkadaşım olarak oynama şansı bulduğum bir oyuncu. O lider bir oyuncu. Takım arkadaşları onun liderliğinin eksikliğini hissedecektir." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE BAŞKA KALİTELİ OYUNCULAR VAR"
Türkiye'nin Hakan Çalhanoğlu olmadan da önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Barella, "Fakat tabii ki Türkiye'de başka kaliteli oyuncular var ama bildiğiniz üzere bu bir takım oyunu. Türkiye'de aynı şekilde liderlik rolü üstlenebilecek, çok kaliteli oyuncular var." dedi.
"BİZİM İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"
Barella, Türkiye karşılaşmasına ilişkin ise, "Bizim için şüphesiz kolay bir maç olmayacak. Çünkü Türkiye özellikle son aldığı sonuçlardan sonra yara alarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bunun aksini yapabileceklerini göstermek isteyecekler." sözlerini kullandı.