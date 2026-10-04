Fenerbahçe'de Yiğit Fidan sevinci!

Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği genç oyuncuları yakından takip ederken, Yiğit Fidan'ın performansı sarı-lacivertli camianın yüzünü güldürdü. 21 yaşındaki stoper, kiralık forma giydiği Muğlaspor'da gösterdiği istikrarla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

8 MAÇIN TAMAMINDA İLK 11





1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiralanan Yiğit Fidan, geride kalan 8 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.

Genç savunmacı, bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika forma giyerek toplam 720 dakika sahada kaldı.





TAKIMIN EN İSTİKRARLI İSMİ





Muğlaspor'da düzenli olarak forma şansı bulan Yiğit, takımının en istikrarlı oyuncularından biri olmayı başardı.



Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti de genç futbolcunun gelişimini yakından takip ediyor. Yiğit'in Muğlaspor'daki düzenli forma sürecinin, sezon sonunda sarı-lacivertli takımda değerlendirilmesi açısından önemli bir referans olması bekleniyor.



