Beşiktaş Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştiriliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy verme işlemi 10:40'ta başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kongrede divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.
Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
SERDAL ADALI, SEÇİME TEK ADAY GİRDİ
Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, seçime tek aday girdi.
Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre
Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
Beşiktaş'ın YouTube kanalındaki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yayını 10.00'da başlayıp 11.00'de sona erdi, yayın 16.45'te yeniden başlayacak.
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün yeni döneminde sürdürülebilir gelir projeleri üzerinde duracaklarını söyledi.
Siyah-beyazlı kulübün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurulunda oy verme işlemi öncesinde konuşan Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ"
"Seçimli olağanüstü genel kurulumuzu ülkemizin ve dünyanın her noktasında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, saygı değer Beşiktaşlılar, bugün burada Beşiktaşımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık.
Dün gerçekleştirdiğimiz mali genel kurulda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek ve güç veren değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveniniz boşa çıkarmayacağız. Beşiktaş'ı layık olduğu yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Dün cevaplayamadığımız soruları cevaplamak isterim. En çok gelen soru, nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde oldu. Dikilitaş Projesi'nin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor, sürdürülebilir gelir olmayacağından endişe ediliyor. Dikilitaş'tan gelecek gelirin, bir kısmı ile gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanına yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın yaptığı çıkış ile müsabaka gelirlerinin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler için var gücümüzle çalışamaya devam edeceğiz!"
"PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK!"
"Basketbolda sponsorluk için görüşmeler devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa sürede sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız.
Forma sırt sponsorumuz ile ilgili sorular aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu anda TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa sürede bu konuyu netleştireceğiz.
Mali durumu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede Dikilitaş'ın da temelini atacağız. Projelerimiz devam edecek.
İhraç edilen ve edilmeyen kişilerle ilgili soru ve görüşler oldu. Her biri genel kurul üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi yönetim kurulunda olmasa da Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yolumuz bir. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ederim."
"RAKİPLERİMİZİN 1-2 OYUNCUYA VERDİĞİ ÜCRETLERE, BİZ BİR TAKIM KURDUK"
"Transfer maliyetleriyle ilgili görüş ve endişeleri anlıyorum ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu, bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar edeceğiz. Önceki yıllarda transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve hak veriyorum ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek oyuncu gönderme devri sona ermiştir!
Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği ücretlere, biz bir takım kurduk. 3 büyük takımın kontratlarını karşılaştırın bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz.
Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artttırma çalışmalarımız devam edecek. Stat, tribün kapasitesini kasım ayında 46 bine çıkaracağız."
Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy verme işlemi 10:40'ta başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kongrede divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.
Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
SERDAL ADALI, SEÇİME TEK ADAY GİRDİ
Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, seçime tek aday girdi.
Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre
Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
Beşiktaş'ın YouTube kanalındaki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yayını 10.00'da başlayıp 11.00'de sona erdi, yayın 16.45'te yeniden başlayacak.
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün yeni döneminde sürdürülebilir gelir projeleri üzerinde duracaklarını söyledi.
Siyah-beyazlı kulübün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurulunda oy verme işlemi öncesinde konuşan Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ"
"Seçimli olağanüstü genel kurulumuzu ülkemizin ve dünyanın her noktasında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, saygı değer Beşiktaşlılar, bugün burada Beşiktaşımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık.
Dün gerçekleştirdiğimiz mali genel kurulda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek ve güç veren değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveniniz boşa çıkarmayacağız. Beşiktaş'ı layık olduğu yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Dün cevaplayamadığımız soruları cevaplamak isterim. En çok gelen soru, nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde oldu. Dikilitaş Projesi'nin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor, sürdürülebilir gelir olmayacağından endişe ediliyor. Dikilitaş'tan gelecek gelirin, bir kısmı ile gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanına yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın yaptığı çıkış ile müsabaka gelirlerinin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler için var gücümüzle çalışamaya devam edeceğiz!"
"PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK!"
"Basketbolda sponsorluk için görüşmeler devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa sürede sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız.
Forma sırt sponsorumuz ile ilgili sorular aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu anda TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa sürede bu konuyu netleştireceğiz.
Mali durumu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede Dikilitaş'ın da temelini atacağız. Projelerimiz devam edecek.
İhraç edilen ve edilmeyen kişilerle ilgili soru ve görüşler oldu. Her biri genel kurul üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi yönetim kurulunda olmasa da Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yolumuz bir. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ederim."
"RAKİPLERİMİZİN 1-2 OYUNCUYA VERDİĞİ ÜCRETLERE, BİZ BİR TAKIM KURDUK"
"Transfer maliyetleriyle ilgili görüş ve endişeleri anlıyorum ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu, bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar edeceğiz. Önceki yıllarda transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve hak veriyorum ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek oyuncu gönderme devri sona ermiştir!
Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği ücretlere, biz bir takım kurduk. 3 büyük takımın kontratlarını karşılaştırın bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz.
Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artttırma çalışmalarımız devam edecek. Stat, tribün kapasitesini kasım ayında 46 bine çıkaracağız."