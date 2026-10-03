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Greenwood kırmızı gördü, Fenerbahçe 11 kişi devam etti

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un kırmızı kart görmesinin ardından iki takım anlaşmaya vardı. Greenwood'un yerine Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu ve sarı-lacivertliler mücadeleye 11 kişi devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 19:48 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 20:02
Haber: Sporx.com
Greenwood kırmızı gördü, Fenerbahçe 11 kişi devam etti
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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşmanın 32. dakikasında tansiyon yükseldi. Turan Tovuz'dan Roderick Miller'ın müdahalesine sinirlenen Mason Greenwood, rakibine tekme attı ve kırmızı kart gördü.

Miller ise pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Matteo Guendouzi de hakeme yönelik tepkisinin ardından sarı kart gördü.

OYUN DURDU, İTİRAZLAR YAPILDI

Greenwood'un kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular başta Matteo Guendouzi olmak üzere hakeme yoğun şekilde itiraz etti.

Oyunun başlamadığı bölümde iki takım oyuncuları da kenara geldi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Teknik Direktör İsmail Kartal da hakemle görüşerek yaşananları değerlendirdi.

GREENWOOD YERİNE FETTAHOĞLU

Yaşananların ardından iki takım, karşılaşmanın bir dostluk maçı olması nedeniyle anlaşmaya vardı.

Bu doğrultuda kırmızı kart gören Greenwood'un yerine Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu.

Böylece Fenerbahçe, karşılaşmaya 11 kişiyle devam etti.

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