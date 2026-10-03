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Beşiktaş'ta eski başkan adayı Hürser Tekinoktay ihraç edildi!

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, olağan idari ve mali genel kurulda yapılan oylama sonucu kulüpten ihraç edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 15:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta eski başkan adayı Hürser Tekinoktay ihraç edildi!
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Beşiktaş Kulübü'nde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genel kurulda, siyah-beyazlı kulübün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın ihracı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Tekinoktay'ın kulüpten ihraç edilmesine karar verildi.

34. BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAY OLMUŞTU

Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'ın 34. başkanının belirlendiği seçimde Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile birlikte başkanlık için yarışmıştı. Seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu.

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