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Hamit Altıntop: "Sorun sadece Montella değil"

A Milli Takım'ın Belçika karşısında aldığı mağlubiyeti Hamit Altıntop değerlendirdi ve sorunun Vincenzo Montella olmadığını dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 11:00
Haber: Sporx.com
Hamit Altıntop: 'Sorun sadece Montella değil'
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçmiş dönemde Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli Takım'ın aldığı sonuçların üzücü olduğunu ancak kendisi açısından sürpriz olmadığını belirten Altıntop, yaşanan tabloyu yalnızca Teknik Direktör Vincenzo Montella üzerinden değerlendirmenin doğru olmayacağını söyledi.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL! MONTELLA..."

Hamit Altıntop, "Milli Takım'ın aldığı sonuçlar üzücü ama şaşırtıcı değil. Futbolun doğasında bu var, sonuçlar iyi gitmediğinde ilk eleştirilen isim teknik direktör olur. Vincenzo Montella da elbette kendi görev alanını değerlendirecek ve gerekli çıkarımları yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"ASIL PROBLEM EKSİK DEĞERLENDİRİLİR"

Sorunun daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurgulayan Altıntop, şu sözlerle devam etti:

"Meseleyi yalnızca teknik direktör üzerinden okumak, asıl problemi eksik değerlendirmek olur. Bu seviyede sürdürülebilir şekilde yarışmak yalnızca iyi bir Milli Takım'a değil, güçlü bir futbol iklimine ihtiyaç duyar."

OYUNCU HAVUZUNA DİKKAT ÇEKTİ

Milli futbolcuların kulüplerindeki durumuna da değinen Hamit Altıntop, oyuncu havuzunun sınırlı olduğunu ifade etti.

Altıntop, "Oyuncu havuzumuz sınırlı, birçok oyuncumuz kulüplerinde en iyi dönemlerini yaşamıyor. Futbolcu kendi performansından sorumludur, fakat her gün içinde bulunduğu kulüp ortamı, rekabet seviyesi, antrenman kalitesi ve futbol kültürü de onun gelişiminin çok önemli bir parçasıdır." dedi.

"MİLLİ TAKIM BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Eski milli futbolcu, açıklamasını "Milli Takım, ülke futbolunun genel seviyesinden bağımsız düşünülemez." sözleriyle tamamladı.

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