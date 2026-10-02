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Marcus Bingham: "Bizi taraftar ateşledi"

Fenerbahçe Tarfin'de Marcus Bingham, Dubai Basket maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 23:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Marcus Bingham: 'Bizi taraftar ateşledi'
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Fenerbahçe Tarfin'de Marcus Bingham, Dubai Basket maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Bingham'ın açıklamaları;

"Ben sadece sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gerçekten çok mutluyum, kazandığımız için çok mutluyum.

Taraftarımıza hakkını teslim etmem lazım. Onlar bizi ateşledi, biz de onları ateşledik. Bu şekilde devam etmemiz lazım."

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