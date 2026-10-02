Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, LeBron James'in takıma katılmasının beklentileri daha da yükselttiğini belirterek kariyerinin bu aşamasındaki önceliğinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE James, bu yaz ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki yıllık minimum sözleşmeyle Philadelphia'ya katılarak Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown ile aynı kadroda buluştu. Deneyimli yıldız, 76ers'a Embiid'in ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak için geldiğini açıklamıştı.
Embiid, James'in bu sözleri hakkında şunları söyledi:
"Bunu söylemesi, başardıklarımdan ziyade diğer oyuncuların benim hakkımda nasıl düşündüğünü bir anlamda doğruluyor. Kariyerimin artık kazanmam gereken noktasındayım."
NBA kariyerinin tamamını Philadelphia'da geçiren yıldız pivot, şampiyonluğun şehir için taşıdığı öneme de değindi:
"Yaşanan onca şeyden sonra bu, Philadelphia şehri için güzel bir son olurdu. Bunu hak ediyorlar."
76ers, geçen normal sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamlamasının ardından Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks'e süpürülerek elenmişti.
Philadelphia yönetimi daha sonra kadroda önemli değişikliklere giderek Boston Celtics'ten Brown'ı takasla aldı ve James ile sözleşme imzaladı. Dean Wade, Anfernee Simons ve Kentavious Caldwell-Pope da takıma katılan diğer isimler oldu.
Embiid, yeni kurulan kadronun şampiyonluk seviyesine ulaşmasının zaman alabileceğini kabul etti:
"Önümüzdeki en büyük engel, hepimizin ne kadar hızlı uyum sağlayabileceği. Son dönemde şampiyon olan takımlara baktığınızda, bir takımı bir yılda kurup 'Hadi, gidin ve başarın' demek kolay değil."
"İmkansız değil. Daha önce yapıldı ama bu hedefe ulaşmak için herkesin katkısı gerekecek."
Yıldız pivot, yıllarca rakip olarak karşılaştığı Brown ile geçmişte yaşadığı mücadelelerden de bahsetti:
"Onunla birçok kez karşı karşıya geldim. Geçen yıl onlara karşı 3-1 geriden gelip seriyi çevirdiğimizde bile beni savunma görevini üstlendi."
"Beni durdurma şansının olmadığını biliyordu ama sanırım diğerleri de bunu yapamıyordu. Bunu önceden biliyordu ama yine de denemeniz ve görmeniz gerekiyor."
NBA'deki 11. sezonuna hazırlanan Embiid, 2025-26 sezonunda oynadığı 38 maçta 26,9 sayı, 7,7 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakaladı.
Kariyerinde 27,6 sayı, 10,8 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları bulunan yıldız pivot, yedi kez All-Star seçildi ve 2022-23 sezonunda MVP ödülünü kazandı.
Embiid, James'in bu sözleri hakkında şunları söyledi:
"Bunu söylemesi, başardıklarımdan ziyade diğer oyuncuların benim hakkımda nasıl düşündüğünü bir anlamda doğruluyor. Kariyerimin artık kazanmam gereken noktasındayım."
NBA kariyerinin tamamını Philadelphia'da geçiren yıldız pivot, şampiyonluğun şehir için taşıdığı öneme de değindi:
"Yaşanan onca şeyden sonra bu, Philadelphia şehri için güzel bir son olurdu. Bunu hak ediyorlar."
76ers, geçen normal sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamlamasının ardından Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks'e süpürülerek elenmişti.
Philadelphia yönetimi daha sonra kadroda önemli değişikliklere giderek Boston Celtics'ten Brown'ı takasla aldı ve James ile sözleşme imzaladı. Dean Wade, Anfernee Simons ve Kentavious Caldwell-Pope da takıma katılan diğer isimler oldu.
Embiid, yeni kurulan kadronun şampiyonluk seviyesine ulaşmasının zaman alabileceğini kabul etti:
"Önümüzdeki en büyük engel, hepimizin ne kadar hızlı uyum sağlayabileceği. Son dönemde şampiyon olan takımlara baktığınızda, bir takımı bir yılda kurup 'Hadi, gidin ve başarın' demek kolay değil."
"İmkansız değil. Daha önce yapıldı ama bu hedefe ulaşmak için herkesin katkısı gerekecek."
Yıldız pivot, yıllarca rakip olarak karşılaştığı Brown ile geçmişte yaşadığı mücadelelerden de bahsetti:
"Onunla birçok kez karşı karşıya geldim. Geçen yıl onlara karşı 3-1 geriden gelip seriyi çevirdiğimizde bile beni savunma görevini üstlendi."
"Beni durdurma şansının olmadığını biliyordu ama sanırım diğerleri de bunu yapamıyordu. Bunu önceden biliyordu ama yine de denemeniz ve görmeniz gerekiyor."
NBA'deki 11. sezonuna hazırlanan Embiid, 2025-26 sezonunda oynadığı 38 maçta 26,9 sayı, 7,7 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakaladı.
Kariyerinde 27,6 sayı, 10,8 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları bulunan yıldız pivot, yedi kez All-Star seçildi ve 2022-23 sezonunda MVP ödülünü kazandı.