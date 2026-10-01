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Joao Felix, Barcelona'yı istiyor

Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joao Felix, daha önce kiralık olarak forma giydiği Barcelona'ya geri dönmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joao Felix, Barcelona'yı istiyor
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Al-Nassr ile sözleşmesinin son yılında olan Joao Felix'in geleceği ile ilgili planı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa'ya dönmek istiyor.

BARCELONA'YI İSTİYOR

Felix'in tercihinin ise daha önce kiralık olarak forma giydiği Barcelona olduğu belirtildi. Portekizli futbolcunun, Barcelona'ya geri dönmek için maaşında indirime gitmeye de hazır olduğu kaydedildi.

MENAJERİ İLETTİ

Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes'in, Portekizli oyuncunun bu niyetini Katalan ekibine ilettiği yazıldı.

Barcelona'nın hücum hattı dolu olsa da bedelsiz bir Joao Felix transferini değerlendirebileceği aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Al-Nassr'da bu sezon 8 maçta süre bulan Joao Felix, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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