Toronto Raptors yıldızı Kawhi Leonard, eski takımı Los Angeles Clippers'ın maaş sınırı kurallarını ihlal etmesiyle ilgili ortaya çıkan yeni iddialara ilişkin konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Medya gününde, Toronto'ya dönüşünü geciktiren bu konuyu geride bırakmak istediğini söyleyen Leonard, Raptors'ın antrenman kampının ikinci gününde de benzer bir yaklaşım sergiledi.
Araştırmacı gazetecilik podcast'i "Pablo Torre Finds Out", konuyla ilgili yeni bir bölüm yayımladı.
Podcast'in önceki araştırmaları ağırlıklı olarak, Clippers'ın Leonard için ayarladığı öne sürülen ve oyuncunun herhangi bir faaliyette bulunmadan gelir elde ettiği sponsorluk anlaşmalarına odaklanmıştı.
Son bölümde ise Leonard'ın bir sponsor etkinliğine gerçekten katıldığı bir örnek gündeme getirildi. Yıldız oyuncunun, ABD Deniz Piyadeleri mensuplarıyla bir saatlik buluşma karşılığında Boingo Wireless'tan en az 672 bin dolar kazandığı belirtildi.
Çarşamba günü bu bölümle ilgili soruyu yanıtlayan Leonard, podcast'i takip etmediğini söyledi:
"Takip etmiyorum. Bütün bunlar hakkında ne düşünmem ya da ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. İlgimi çeken bir şey değil. Daha önce söylediğim gibi NBA üzerine düşeni yaptı. Oyuncular Birliği de üzerine düşeni yaptı. Onun neden bahsettiğini bile bilmiyorum."
NBA, Leonard'ın birden fazla şirketten saha dışı gelir elde etmesini sağlayan düzenlemedeki rolü nedeniyle Clippers'ın gelecekteki beş birinci tur draft hakkını elinden almış ve organizasyona 30 milyon dolar para cezası vermişti. Kulübe başka yaptırımlar da uygulanmıştı.
Leonard ise 700 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Ayrıca Leonard'ın amcası ve eski iş danışmanı Dennis Robertson'ın, beş yıl boyunca NBA ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunması veya takımlarla iş ilişkisi kurması yasaklanmıştı.
Federal savcıların da konuyla ilgili cezai soruşturma başlattığı bildirilmişti.
Raptors Genel Menajeri Bobby Webster, geçen hafta yaptığı açıklamada NBA ile Oyuncular Birliği'nin Leonard'ın 700 bin dolarlık cezası üzerinde anlaşmasının, oyuncuya ek bir yaptırım uygulanmayacağı konusunda kendilerine güvence verdiğini söylemişti.
NBA Başkanı Adam Silver da yakın zamanda Leonard hakkında, "Artık önümüze bakma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.
Genellikle sakin ve mesafeli tavırlarıyla bilinen Leonard, son dönemde sosyal medyada neden daha aktif olduğunu ve daha neşeli bir görüntü sergilediğini de anlattı.
Yıldız oyuncu, taraftarların kendisini daha yakından tanımasını istediğini belirtti:
"Muhtemelen basketbolu bırakmama dört ya da beş yıl kalmışken, insanlara gerçekte kim olduğumu göstermek istiyorum. Çünkü hakkınızda çok fazla hikâye anlatılıyor. İnsanlar beni tanımıyor. Ben de bunun keyfini çıkarıyorum."
Sahadaki ciddi tavrının çalışma alışkanlığından kaynaklandığını söyleyen Leonard, şöyle devam etti:
"İşe geldiğimde tamamen odaklanmayı öğrendim. Beni basketbol sahasında, antrenmana ya da maça hazırlanırken veya maçlardan sonra gördüğünüzde, çoğunlukla tamamen işime odaklanmış oluyorum. Dengemi korumaya ve duygularımın oyunumu etkilemesine izin vermemeye çalışıyorum."
Leonard, kişiliğinin değişmediğini de vurguladı:
"Pek çok oyuncunun ne kadar iyi bir insan olduğumdan ya da basketbol dışındaki kişiliğimden bahsettiğini duyuyorsunuz. Şimdi bunu kendiniz de görmeye başladınız. Değişiyor ya da farklı bir şey yapıyor değilim. Kendim gibi davranıyorum."
Araştırmacı gazetecilik podcast'i "Pablo Torre Finds Out", konuyla ilgili yeni bir bölüm yayımladı.
Podcast'in önceki araştırmaları ağırlıklı olarak, Clippers'ın Leonard için ayarladığı öne sürülen ve oyuncunun herhangi bir faaliyette bulunmadan gelir elde ettiği sponsorluk anlaşmalarına odaklanmıştı.
Son bölümde ise Leonard'ın bir sponsor etkinliğine gerçekten katıldığı bir örnek gündeme getirildi. Yıldız oyuncunun, ABD Deniz Piyadeleri mensuplarıyla bir saatlik buluşma karşılığında Boingo Wireless'tan en az 672 bin dolar kazandığı belirtildi.
Çarşamba günü bu bölümle ilgili soruyu yanıtlayan Leonard, podcast'i takip etmediğini söyledi:
"Takip etmiyorum. Bütün bunlar hakkında ne düşünmem ya da ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. İlgimi çeken bir şey değil. Daha önce söylediğim gibi NBA üzerine düşeni yaptı. Oyuncular Birliği de üzerine düşeni yaptı. Onun neden bahsettiğini bile bilmiyorum."
NBA, Leonard'ın birden fazla şirketten saha dışı gelir elde etmesini sağlayan düzenlemedeki rolü nedeniyle Clippers'ın gelecekteki beş birinci tur draft hakkını elinden almış ve organizasyona 30 milyon dolar para cezası vermişti. Kulübe başka yaptırımlar da uygulanmıştı.
Leonard ise 700 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Ayrıca Leonard'ın amcası ve eski iş danışmanı Dennis Robertson'ın, beş yıl boyunca NBA ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunması veya takımlarla iş ilişkisi kurması yasaklanmıştı.
Federal savcıların da konuyla ilgili cezai soruşturma başlattığı bildirilmişti.
Raptors Genel Menajeri Bobby Webster, geçen hafta yaptığı açıklamada NBA ile Oyuncular Birliği'nin Leonard'ın 700 bin dolarlık cezası üzerinde anlaşmasının, oyuncuya ek bir yaptırım uygulanmayacağı konusunda kendilerine güvence verdiğini söylemişti.
NBA Başkanı Adam Silver da yakın zamanda Leonard hakkında, "Artık önümüze bakma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.
Genellikle sakin ve mesafeli tavırlarıyla bilinen Leonard, son dönemde sosyal medyada neden daha aktif olduğunu ve daha neşeli bir görüntü sergilediğini de anlattı.
Yıldız oyuncu, taraftarların kendisini daha yakından tanımasını istediğini belirtti:
"Muhtemelen basketbolu bırakmama dört ya da beş yıl kalmışken, insanlara gerçekte kim olduğumu göstermek istiyorum. Çünkü hakkınızda çok fazla hikâye anlatılıyor. İnsanlar beni tanımıyor. Ben de bunun keyfini çıkarıyorum."
Sahadaki ciddi tavrının çalışma alışkanlığından kaynaklandığını söyleyen Leonard, şöyle devam etti:
"İşe geldiğimde tamamen odaklanmayı öğrendim. Beni basketbol sahasında, antrenmana ya da maça hazırlanırken veya maçlardan sonra gördüğünüzde, çoğunlukla tamamen işime odaklanmış oluyorum. Dengemi korumaya ve duygularımın oyunumu etkilemesine izin vermemeye çalışıyorum."
Leonard, kişiliğinin değişmediğini de vurguladı:
"Pek çok oyuncunun ne kadar iyi bir insan olduğumdan ya da basketbol dışındaki kişiliğimden bahsettiğini duyuyorsunuz. Şimdi bunu kendiniz de görmeye başladınız. Değişiyor ya da farklı bir şey yapıyor değilim. Kendim gibi davranıyorum."