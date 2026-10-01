Leroy Sane, kulübeye geçiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara sonrası Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
KADRODA DEĞİŞİKLİK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk, ligde son oynanan ve 4-0 kaybedilen Trabzonspor maçına göre kadroda da değişiklikler yapacak.
LEROY SANE KARARI
Başarılı teknik adam, bu sezon skora katkı sağlayamayan Leroy Sane'yi Kasımpaşa maçında kulübeye çekmeyi planlıyor.
Alman yıldız, bu sezon Galatasaray'da 7 maçta skora katkı sağlayamadı.
KADRODA DEĞİŞİKLİK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Okan Buruk, ligde son oynanan ve 4-0 kaybedilen Trabzonspor maçına göre kadroda da değişiklikler yapacak.
LEROY SANE KARARI
Başarılı teknik adam, bu sezon skora katkı sağlayamayan Leroy Sane'yi Kasımpaşa maçında kulübeye çekmeyi planlıyor.
Alman yıldız, bu sezon Galatasaray'da 7 maçta skora katkı sağlayamadı.