Fenerbahçe'de Mason Greenwood etkisi!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mason Greenwood gösterdiği performansla büyük fark yarattı. İngiliz yıldız özellikle Marco Asensio'nun sakatlık yaşadığı dönemde gösterdiği etkili oyunla takımın en önemli silahlarından biri haline geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 08:09
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Mason Greenwood etkisi!
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Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bedelle Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood özellikle son haftalarda gösterdiği performansla büyük fark yarattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BOŞ GEÇMİYOR

Konyaspor karşısında attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaşan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin 4-2'lik galibiyetinde başrolü oynadı.

İngiliz oyuncu, Eyüpspor karşısında da boş geçmedi. Penaltıdan takımını öne geçiren Greenwood, maçın ilerleyen bölümünde bir kez daha fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkı sağladı.

SADECE SKORA ETKİ ETMİYOR

Greenwood'un dikkat çeken tarafı ise yalnızca gol sayısı değil. Ceza sahası çevresindeki hareketliliği, bire birlerdeki etkinliği ve arkadaşlarını pozisyona sokması, Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında İngiliz yıldızı daha da değerli hale getiriyor. Konyaspor maçında iki golünün yanında Asensio'ya yaptığı asist bunun en net örneklerinden biri oldu.

EYÜPSPOR MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Eyüpspor karşısında da golün yanı sıra oyunun içinde kalan Greenwood, Fenerbahçe'nin hücumdaki üretkenliğine önemli katkı verdi. Sarı-Lacivertliler'in 8-0 kazandığı karşılaşmada İngiliz futbolcu iki kez fileleri havalandırırken, takımın farklı galibiyetinde ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

EN ÖNEMLİ KOZLARDAN

Sezonun ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla uyum sürecinden geçen Greenwood'un her maçla birlikte daha fazla sorumluluk aldığı görülüyor. Teknik ekibin hücumdaki önemli kozlarından biri haline gelen yıldız oyuncu, hem kanatta hem de merkeze yaklaşarak oynadığı bölümlerde savunmaların dengesini bozacak gibi görünüyor.

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