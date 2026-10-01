Doğukan Otyakmaz'dan bahis açıklaması: "Öngörmem mümkün değildi"

TFF tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Sivasspor Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz, işlemlerin yapıldığı dönemde kulüpte icrai görevi bulunmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 01:11
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Doğukan Otyakmaz'dan bahis açıklaması: 'Öngörmem mümkün değildi'
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Sivasspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz, konuya ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Otyakmaz, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği dönemde Sivasspor'da herhangi bir icrai görevinin veya yetkisinin bulunmadığını belirtti.

"YALNIZCA YEDEK ÜYE OLARAK İSMİM YER ALIYORDU"

Doğukan Hüseyin Otyakmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle altını çizmek isterim ki, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği dönemde Sivasspor Kulübünde herhangi bir icrai görevim veya yetkim bulunmamaktaydı. Yalnızca kulüp derneğinde yedek üye olarak ismim yer almaktaydı."

"ÖNGÖRMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ"

O dönemde futbol yöneticiliği görevi taşımadığını vurgulayan Otyakmaz, işlemlerin ilerleyen yıllarda disiplin incelemesine konu olabileceğini öngöremeyeceğini söyledi.

Otyakmaz, "O tarihte herhangi bir futbol yöneticiliği görevi veya yetkisi taşımadığım dikkate alındığında, yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

"SİVASSPOR'UN HİÇBİR MÜSABAKASI YER ALMADI"

Bahis yaptığı karşılaşmalarla ilgili de açıklamada bulunan Otyakmaz, "Ayrıca önemle belirtmek isterim ki, gerçekleştirdiğim bahislerin hiçbirinde Sivasspor'un herhangi bir müsabakası yer almamaktadır" dedi.

Doğukan Hüseyin Otyakmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara veya gereksiz bir gündeme sebebiyet vermemesi adına bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

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