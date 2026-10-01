İbrahim Halil'den Konya mesajı: 'İnanılmaz bir duyguydu'

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Halil, Konya'daki atmosferin kendileri için özel olduğunu söyledi. Karşılaşma, Filistin Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin bir parçası olarak gerçekleştirilmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MUHTEŞEM ATMOSFER VARDI"
Filistin halkının minnet duygularını paylaşan İbrahim Halil, "Filistin davası şerefli insanlar içindir. Siz de buna önem verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konya'ya ve tribünlerdeki atmosfere de değinen Halil, "Konya, çok tarihi ve büyük bir şehir. Bizim için burada bulunmaları mutlu etti, gururlandırdı. Muhteşem atmosfer vardı, inanılmaz bir duyguydu. Tüm herkes bunu görmüştür" diye konuştu.
PALUT'TAN FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI'NA ÖVGÜ
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise karşılaşmanın yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Filistin Milli Takımı'nın yaşanan koşullara rağmen faaliyetlerini sürdürmesini takdir ettiğini belirten Palut, "Gerçekten malum süreci yaşarlarken bir futbol takımı olarak hareket edebilmek, antrenman yapabilmek, maçlara hazırlanabilmek ve kamplara girebilmek büyük bir iş. Onları gönülden kutluyorum. Turnuvalara katılma hedefleri doğrultusunda çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
"GÜNÜN EN ANLAMLI SANİYELERİYDİ"
İlhan Palut, karşılaşma boyunca tribünlerde yaşananlara da dikkat çekti.
Filistin Milli Takımı'nın attığı gol sırasında Konyaspor taraftarlarının gösterdiği tepkiyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Türk halkı, Filistin'in yanında olduğunu defalarca göstermişti. Bugün de bu desteğin vücut bulmuş halini izledik" dedi.
Palut sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle Filistin Milli Takımı'nın attığı golde atağın gelişiminden itibaren başlayan heyecan ve gol sonrası yaşanan içten sevinç, bence günün en anlamlı saniyeleriydi. Mükemmel koreografiler ve hazırlıklar vardı ancak yediğimiz ilk goldeki heyecan ve kutlama, taraftarımızın buraya gönülden destek vermek için geldiğini gösterdi."
Tribünlerde Türk ve Filistin bayrakları yer alırken taraftarların karşılaşma sırasında Filistinli çocuklar için sahaya oyuncak attığı da görüntülendi.
İlhan Palut konuşmasını, "İnşallah en kısa zamanda özgür ve çocukları mutlu bir Filistin görürüz" sözleriyle tamamladı.
Filistin halkının minnet duygularını paylaşan İbrahim Halil, "Filistin davası şerefli insanlar içindir. Siz de buna önem verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konya'ya ve tribünlerdeki atmosfere de değinen Halil, "Konya, çok tarihi ve büyük bir şehir. Bizim için burada bulunmaları mutlu etti, gururlandırdı. Muhteşem atmosfer vardı, inanılmaz bir duyguydu. Tüm herkes bunu görmüştür" diye konuştu.
PALUT'TAN FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI'NA ÖVGÜ
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise karşılaşmanın yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Filistin Milli Takımı'nın yaşanan koşullara rağmen faaliyetlerini sürdürmesini takdir ettiğini belirten Palut, "Gerçekten malum süreci yaşarlarken bir futbol takımı olarak hareket edebilmek, antrenman yapabilmek, maçlara hazırlanabilmek ve kamplara girebilmek büyük bir iş. Onları gönülden kutluyorum. Turnuvalara katılma hedefleri doğrultusunda çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
"GÜNÜN EN ANLAMLI SANİYELERİYDİ"
İlhan Palut, karşılaşma boyunca tribünlerde yaşananlara da dikkat çekti.
Filistin Milli Takımı'nın attığı gol sırasında Konyaspor taraftarlarının gösterdiği tepkiyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Türk halkı, Filistin'in yanında olduğunu defalarca göstermişti. Bugün de bu desteğin vücut bulmuş halini izledik" dedi.
Palut sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle Filistin Milli Takımı'nın attığı golde atağın gelişiminden itibaren başlayan heyecan ve gol sonrası yaşanan içten sevinç, bence günün en anlamlı saniyeleriydi. Mükemmel koreografiler ve hazırlıklar vardı ancak yediğimiz ilk goldeki heyecan ve kutlama, taraftarımızın buraya gönülden destek vermek için geldiğini gösterdi."
Tribünlerde Türk ve Filistin bayrakları yer alırken taraftarların karşılaşma sırasında Filistinli çocuklar için sahaya oyuncak attığı da görüntülendi.
İlhan Palut konuşmasını, "İnşallah en kısa zamanda özgür ve çocukları mutlu bir Filistin görürüz" sözleriyle tamamladı.