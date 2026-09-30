Porto'ya bedava transfer: Chris Smalling

Portekiz basınından Maisfutebol'un haberine göre, Porto, 36 yaşındaki İngiliz stoper Chris Smalling'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PORTO'YA BEDAVAYA GELİYOR
Serbest oyuncu durumunda bulunan Smalling'in Porto ile anlaşmaya vardığı ve transferin tamamlanması için gerekli prosedürlerin sürdüğü belirtildi. 36 yaşındaki savunmacının çarşamba günü Porto şehrinde olduğu aktarıldı.
Smalling, 2024-2026 yılları arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'da forma giydikten sonra kulüpten ayrılmıştı. Transferin resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
MANCHESTER UNITED VE ROMA'DA OYNADI
İngiltere Milli Takımı'nda 2011-2017 yılları arasında 31 kez forma giyen ve 1 gol atan Smalling, kariyerinde Maidstone United ve Fulham'ın ardından Manchester United'a transfer oldu.
2010-2019 yılları arasında Manchester United forması giyen deneyimli stoper, daha sonra 2019-2024 yılları arasında Roma'da oynadı. Smalling, İngiltere ile 2014 Dünya Kupası ve EURO 2016'da da mücadele etti.
Porto'da İtalyan teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde görev yapacak Smalling, Portekiz ekibinin savunmasında görev alacak.
Serbest oyuncu durumunda bulunan Smalling'in Porto ile anlaşmaya vardığı ve transferin tamamlanması için gerekli prosedürlerin sürdüğü belirtildi. 36 yaşındaki savunmacının çarşamba günü Porto şehrinde olduğu aktarıldı.
Smalling, 2024-2026 yılları arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'da forma giydikten sonra kulüpten ayrılmıştı. Transferin resmi işlemlerin sorunsuz tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
MANCHESTER UNITED VE ROMA'DA OYNADI
İngiltere Milli Takımı'nda 2011-2017 yılları arasında 31 kez forma giyen ve 1 gol atan Smalling, kariyerinde Maidstone United ve Fulham'ın ardından Manchester United'a transfer oldu.
2010-2019 yılları arasında Manchester United forması giyen deneyimli stoper, daha sonra 2019-2024 yılları arasında Roma'da oynadı. Smalling, İngiltere ile 2014 Dünya Kupası ve EURO 2016'da da mücadele etti.
Porto'da İtalyan teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde görev yapacak Smalling, Portekiz ekibinin savunmasında görev alacak.