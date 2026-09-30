Fenerbahçe'de Andre için hamle!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Corinthians forması giyen Andre'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 08:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Andre için hamle!
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, sarı-lacivertli yönetim orta saha takviyesine yoğunlaştı.

Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı merkez orta saha Andre, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ORTA SAHA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe yönetimi, transfer komitesi ve teknik heyetle yapılan görüşmeler doğrultusunda devre arasında kadroya katılması planlanan oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler özellikle orta saha bölgesine yoğunlaşırken, farklı profillerdeki futbolcuları takip ederek raporlamaya devam ediyor.

ANDRE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Scout ekibinin hem 8 numara pozisyonunda görev yapabilen hem de gerektiğinde 10 numarada oynayabilecek oyuncular üzerinde durduğu belirtildi.

Bu kapsamda Corinthians forması giyen Andre için görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin takip listesinde ayrıca Augsburg'da oynayan Mert Kömür ve Al Hilal'in genç yıldızı Saimon Bouabre'nin de bulunduğu ifade edildi.
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