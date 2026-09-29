Fenerbahçe'de Bingham'dan şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2. haftasında Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin oyuncusu Marcus Bingham, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "OYNAYACAĞIMIZ PLANA SADIK KALDIK"
Maç boyunca oyun planına bağlı kaldıklarını belirten Bingham, "Maç boyunca oyun planına sadık kaldık. Devre arasında ise düzeltmemiz gereken şeyleri konuştuk. Bu sayede maçı kazandık, her şey istediğimiz gibi gitti." ifadelerini kullandı.
"HADİ BİR ŞAMPİYONLUK DAHA KAZANALIM"
Fenerbahçe taraftarına mesajı sorulan Bingham, "Hadi bir şampiyonluk daha kazanalım. İlk kupayı kazandık, hadi devam edelim!" şeklinde konuştu.
Maç boyunca oyun planına bağlı kaldıklarını belirten Bingham, "Maç boyunca oyun planına sadık kaldık. Devre arasında ise düzeltmemiz gereken şeyleri konuştuk. Bu sayede maçı kazandık, her şey istediğimiz gibi gitti." ifadelerini kullandı.
"HADİ BİR ŞAMPİYONLUK DAHA KAZANALIM"
Fenerbahçe taraftarına mesajı sorulan Bingham, "Hadi bir şampiyonluk daha kazanalım. İlk kupayı kazandık, hadi devam edelim!" şeklinde konuştu.