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Lamine Yamal, Hırvatistan'ı tek başına yıktı!

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 3'te İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 23:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal, Hırvatistan'ı tek başına yıktı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İspanya 4-1 kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 63. dakikalarda Lamine Yamal, 31. dakikada Yamal'ın asistinde Marc Pubill ve 89. dakikada Nico Williams kaydetti.

Hırvatistan'ın tek golü, 28. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

YAMAL'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamlayan Lamine Yamal, etkili performansını sürdürdü.

Genç yıldız; Rayo Vallecano, Valencia ve Levante karşısında ikişer gol atarken, Feyenoord ve Racing Santander maçlarında birer gol ve ikişer asist üretti. Sevilla karşısında iki asist yapan Yamal, İngiltere maçında da bir kez fileleri havalandırdı.



İSPANYA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından İspanya, grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İspanya, Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise sahasında İngiltere'yi ağırlayacak.

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