Slovenya, Kuzey Makedona'yı iki golle geçti

UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 1'de Slovenya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Slovenya 2-0 mağlup etti.
Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Sandi Lovric ile 82. dakikada Aljosa Matko kaydetti.
Bu sonucun ardından Slovenya, puanını 4'e yükseltti. Kuzey Makedonya, 0 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Slovenya, İsviçre deplasmanına gidecek. Kuzey Makedonya, İskoçya'yı ağırlayacak.
Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Slovenya 2-0 mağlup etti.
Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Sandi Lovric ile 82. dakikada Aljosa Matko kaydetti.
Bu sonucun ardından Slovenya, puanını 4'e yükseltti. Kuzey Makedonya, 0 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Slovenya, İsviçre deplasmanına gidecek. Kuzey Makedonya, İskoçya'yı ağırlayacak.