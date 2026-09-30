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Slovenya, Kuzey Makedona'yı iki golle geçti

UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 1'de Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylül 2026 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Slovenya, Kuzey Makedona'yı iki golle geçti
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UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 1'de Slovenya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Slovenya 2-0 mağlup etti.

Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Sandi Lovric ile 82. dakikada Aljosa Matko kaydetti.

Bu sonucun ardından Slovenya, puanını 4'e yükseltti. Kuzey Makedonya, 0 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Slovenya, İsviçre deplasmanına gidecek. Kuzey Makedonya, İskoçya'yı ağırlayacak.
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