Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arası transfer dönemi öncesinde siyah-beyazlıların planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada yaz transfer döneminde sonuçlandırılamayan hamlelere dikkat çekerek, "Gerçekleştiremediğimiz 1-2 transfer vardı, devre arasında onları halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde devam eden kadro yapılanması kapsamında ocak ayında da transfer çalışmalarının sürmesi bekleniyor.
İLK HEDEF JOE WILLOCK
Siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden birinin Newcastle United forması giyen Joe Willock olduğu belirtildi.
Beşiktaş, yaz transfer döneminin son bölümünde 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak transferi tamamlayamamıştı.
Adalı da Willock'un Vincenzo Italiano tarafından özellikle istendiğini belirterek, transfer için yürütülen sürecin ayrıntılarını anlattı.
AİLESİ İSTANBUL'A GELDİ
Serdal Adalı, Willock'un ailesini İstanbul'a getirdiklerini ve ev seçtiklerini belirtti.
Beşiktaş Başkanı, oyuncunun Italiano ve Önder Özen ile en az 10 kez görüntülü görüştüğünü, ayrıca iki kez Willock'un yanına gidildiğini söyledi.
"20 MİLYON POUND İSTEDİLER"
Joe Willock'un sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirten Adalı, Newcastle United'ın yaz döneminde oyuncu için 20 milyon pound talep ettiğini açıkladı.
Adalı, "Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. O bölgeye transfer yapmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
RASKIN İÇİN DE GİRİŞİM YAPILDI
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Rangers forması giyen Nicolas Raskin için de girişimde bulunduğunu açıkladı.
Adalı, Italiano'nun önceliğini orta sahaya verdiğini, ara transfer döneminde takımın ihtiyaçlarının yeniden değerlendirileceğini ve gereken hamlelerin yapılacağını belirtti.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde devam eden kadro yapılanması kapsamında ocak ayında da transfer çalışmalarının sürmesi bekleniyor.
İLK HEDEF JOE WILLOCK
Siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden birinin Newcastle United forması giyen Joe Willock olduğu belirtildi.
Beşiktaş, yaz transfer döneminin son bölümünde 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak transferi tamamlayamamıştı.
Adalı da Willock'un Vincenzo Italiano tarafından özellikle istendiğini belirterek, transfer için yürütülen sürecin ayrıntılarını anlattı.
AİLESİ İSTANBUL'A GELDİ
Serdal Adalı, Willock'un ailesini İstanbul'a getirdiklerini ve ev seçtiklerini belirtti.
Beşiktaş Başkanı, oyuncunun Italiano ve Önder Özen ile en az 10 kez görüntülü görüştüğünü, ayrıca iki kez Willock'un yanına gidildiğini söyledi.
"20 MİLYON POUND İSTEDİLER"
Joe Willock'un sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirten Adalı, Newcastle United'ın yaz döneminde oyuncu için 20 milyon pound talep ettiğini açıkladı.
Adalı, "Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. O bölgeye transfer yapmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
RASKIN İÇİN DE GİRİŞİM YAPILDI
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Rangers forması giyen Nicolas Raskin için de girişimde bulunduğunu açıkladı.
Adalı, Italiano'nun önceliğini orta sahaya verdiğini, ara transfer döneminde takımın ihtiyaçlarının yeniden değerlendirileceğini ve gereken hamlelerin yapılacağını belirtti.