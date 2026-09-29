İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NTV'de yer alan habere göre; Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilere, mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor.
15 EYLÜL'DE ŞİKAYET EDİLMİŞ
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı. "Dosyadaki iddialar resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu." diye konuşan Demir, iddiaların bir müştekinin 15 Eylül'de ifade vermesiyle başladığını aktardı.
Demir, "Dosyada MASAK ve HTS raporları ve bilirkişinin tespitleri de yer alıyor." dedi.
GÖZALTINDAKİ İSİMLER
-MHK Başkanı Ferdi Gündoğdu
-Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk
-MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin,
-TFF MHK eski üyesi Yunus Yıldırım
-MHK Üyesi Sebahattin Şahin
-TFF Hakemler ve Gözlemciler Derneği Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar
-TFF Hakemleri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif
SORUŞTURMA 15 EYLÜL 2025'TE BAŞLADI
Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; "Hakemler Dosyası" adı verilen soruşturmanın, 15 Eylül 2025 tarihinde alınan müşteki ifadesiyle başlatıldığı belirtildi.
MASAK VE HTS İNCELEMELERİ YAPILDI
Soruşturma kapsamında olaylara ilişkin açık kaynak araştırmaları gerçekleştirilirken, MASAK ve HTS incelemeleri de yapıldı.
Müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin de dosyaya dahil edildiği bildirildi.
Yapılan incelemeler sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı mevcut ve eski MHK üyeleri ile hakem ve gözlemcilerin soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Şüphelilere, mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor.
15 EYLÜL'DE ŞİKAYET EDİLMİŞ
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı. "Dosyadaki iddialar resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu." diye konuşan Demir, iddiaların bir müştekinin 15 Eylül'de ifade vermesiyle başladığını aktardı.
Demir, "Dosyada MASAK ve HTS raporları ve bilirkişinin tespitleri de yer alıyor." dedi.
GÖZALTINDAKİ İSİMLER
-MHK Başkanı Ferdi Gündoğdu
-Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk
-MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin,
-TFF MHK eski üyesi Yunus Yıldırım
-MHK Üyesi Sebahattin Şahin
-TFF Hakemler ve Gözlemciler Derneği Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar
-TFF Hakemleri İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif
SORUŞTURMA 15 EYLÜL 2025'TE BAŞLADI
Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; "Hakemler Dosyası" adı verilen soruşturmanın, 15 Eylül 2025 tarihinde alınan müşteki ifadesiyle başlatıldığı belirtildi.
MASAK VE HTS İNCELEMELERİ YAPILDI
Soruşturma kapsamında olaylara ilişkin açık kaynak araştırmaları gerçekleştirilirken, MASAK ve HTS incelemeleri de yapıldı.
Müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin de dosyaya dahil edildiği bildirildi.
Yapılan incelemeler sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra bazı mevcut ve eski MHK üyeleri ile hakem ve gözlemcilerin soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.