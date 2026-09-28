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Bruno Fernandes'ten Galatasaray çağrısına olay yanıt!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes, Norveç-Portekiz maçında sarı-kırmızılı taraftarın yaptığı çağrıya gülerek karşılık verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 17:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bruno Fernandes'ten Galatasaray çağrısına olay yanıt!
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TRANSFERDE BONSERVİS ENGELİ

Manchester United forması giymeye devam eden Portekizli yıldız, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakmasına rağmen transfer gerçekleşmedi.

İngiliz ekibinin yüksek bonservis talebi, transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıktı.

TARAFTARDAN BRUNO FERNANDES'E ÇAĞRI

Portekiz'in Norveç ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan Bruno Fernandes'e Galatasaraylı bir taraftar seslendi.

Taraftar, Portekizli yıldıza "Galatasaray'a gel" çağrısında bulundu.

GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Bruno Fernandes ise kendisine yapılan bu çağrıya gülerek karşılık verdi.

Portekizli yıldızın bu anları sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların gündemine oturdu.  

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