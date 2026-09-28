Bruno Fernandes'ten Galatasaray çağrısına olay yanıt!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Bruno Fernandes ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

TRANSFERDE BONSERVİS ENGELİ





Manchester United forması giymeye devam eden Portekizli yıldız, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakmasına rağmen transfer gerçekleşmedi.





İngiliz ekibinin yüksek bonservis talebi, transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıktı.





TARAFTARDAN BRUNO FERNANDES'E ÇAĞRI





Portekiz'in Norveç ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan Bruno Fernandes'e Galatasaraylı bir taraftar seslendi.





Taraftar, Portekizli yıldıza "Galatasaray'a gel" çağrısında bulundu.





GÜLEREK KARŞILIK VERDİ





Bruno Fernandes ise kendisine yapılan bu çağrıya gülerek karşılık verdi.





Portekizli yıldızın bu anları sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların gündemine oturdu.



