Joe Willock Beşiktaş'a sıcak bakıyor!

Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sırasında Joe Willock'un yer aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon başında Newcastle United ile görüşmeler gerçekleştirmiş ancak sonuç alamamıştı.
WILLOCK BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Yönetimin, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtilen Joe Willock için İngiliz kulübünün kapısını yeniden çalmaya hazırlandığı aktarıldı.
Newcastle United'ın İngiliz oyuncu için 23 milyon euro bonservis talep ettiği, iki kulüp arasındaki temasların sürdüğü belirtildi.
Joe Willock'un Newcastle United ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
WILLOCK BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Yönetimin, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtilen Joe Willock için İngiliz kulübünün kapısını yeniden çalmaya hazırlandığı aktarıldı.
Newcastle United'ın İngiliz oyuncu için 23 milyon euro bonservis talep ettiği, iki kulüp arasındaki temasların sürdüğü belirtildi.
Joe Willock'un Newcastle United ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.