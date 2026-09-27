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Mark Van Bommel açıkladı: Trossard

Beşiktaş'ta sakatlanan Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı'nın antrenmanına katıldı. Teknik direktör Mark van Bommel, yıldız futbolcunun son durumunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 16:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mark Van Bommel açıkladı: Trossard
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Beşiktaşlı Leandro Trossard'ın sakatlık durumuna ilişkin Belçika Milli Takımı'ndan yeni bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlığının ardından milli takım kampında çalışmalarını sürdüren yıldız futbolcu, takımın öğleden sonraki antrenmanında yer aldı.

TROSSARD ANTRENMANA KATILDI

Belçika Milli Takımı'nın gerçekleştirdiği çalışmaya tüm futbolcular katılırken, İtalya'da takımla birlikte olmayan Leandro Trossard ve Mike Penders da antrenmanda yer aldı.

FRANSA MAÇINDA YOK

Trossard'ın antrenmana dönmesine rağmen Fransa karşılaşmasına yetişemeyeceği açıklandı.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, oyuncuların durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Trossard ve Penders, Fransa maçına yetişemeyecek. Bunun dışında İtalya maçındaki kadromuzla devam ediyoruz."

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