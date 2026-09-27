Beşiktaşlı Leandro Trossard'ın sakatlık durumuna ilişkin Belçika Milli Takımı'ndan yeni bir açıklama geldi.
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Sakatlığının ardından milli takım kampında çalışmalarını sürdüren yıldız futbolcu, takımın öğleden sonraki antrenmanında yer aldı.
TROSSARD ANTRENMANA KATILDI
Belçika Milli Takımı'nın gerçekleştirdiği çalışmaya tüm futbolcular katılırken, İtalya'da takımla birlikte olmayan Leandro Trossard ve Mike Penders da antrenmanda yer aldı.
FRANSA MAÇINDA YOK
Trossard'ın antrenmana dönmesine rağmen Fransa karşılaşmasına yetişemeyeceği açıklandı.
Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, oyuncuların durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Trossard ve Penders, Fransa maçına yetişemeyecek. Bunun dışında İtalya maçındaki kadromuzla devam ediyoruz."
Mark Van Bommel açıkladı: Trossard
Beşiktaş'ta sakatlanan Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı'nın antrenmanına katıldı. Teknik direktör Mark van Bommel, yıldız futbolcunun son durumunu açıkladı.
Beşiktaşlı Leandro Trossard'ın sakatlık durumuna ilişkin Belçika Milli Takımı'ndan yeni bir açıklama geldi.
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Sakatlığının ardından milli takım kampında çalışmalarını sürdüren yıldız futbolcu, takımın öğleden sonraki antrenmanında yer aldı.
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