Beşiktaşlı Leandro Trossard'ın sakatlık durumuna ilişkin Belçika Milli Takımı'ndan yeni bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığının ardından milli takım kampında çalışmalarını sürdüren yıldız futbolcu, takımın öğleden sonraki antrenmanında yer aldı.



TROSSARD ANTRENMANA KATILDI



Belçika Milli Takımı'nın gerçekleştirdiği çalışmaya tüm futbolcular katılırken, İtalya'da takımla birlikte olmayan Leandro Trossard ve Mike Penders da antrenmanda yer aldı.



FRANSA MAÇINDA YOK



Trossard'ın antrenmana dönmesine rağmen Fransa karşılaşmasına yetişemeyeceği açıklandı.



Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, oyuncuların durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Trossard ve Penders, Fransa maçına yetişemeyecek. Bunun dışında İtalya maçındaki kadromuzla devam ediyoruz."



