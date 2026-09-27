Dün
BİTTİ
Slovenya
0
İskoçya
0
Dün
BİTTİ
Kuzey Makedonya
0
İsviçre
3
Dün
BİTTİ
Çekya
1
Hırvatistan
2
Dün
BİTTİ
İngiltere
2
İspanya
3
Dün
BİTTİ
San Marino
0
Finlandiya
7
Dün
BİTTİ
Faroe Adaları
1
Kazakistan
1
Dün
BİTTİ
Bulgaristan
1
Lüksemburg
2
Dün
BİTTİ
İzlanda
1
Estonya
1
Dün
BİTTİ
Arnavutluk
2
Beyaz Rusya
0
Dün
BİTTİ
Slovakya
2
Moldova
0
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
Ertelendi
Bradford City
0
Barnsley
0
Dün
BİTTİ
Cambridge United
1
AFC Wimbledon
1
CANLI
Ertelendi
Milton Keynes Dons
0
Bromley
0
CANLI
Ertelendi
Mansfield Town
0
Leyton Orient
0
CANLI
Ertelendi
Notts County
0
Blackpool
0
Dün
BİTTİ
Plymouth Argyle
0
Burton Albion
1
CANLI
Ertelendi
Stevenage
0
Sheffield Wednesday
0
Dün
BİTTİ
Stockport County
1
Peterborough
0
Dün
BİTTİ
Wycombe Wanderers
2
Reading
2

Uluslar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi. İspanya, İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken Finlandiya, San Marino karşısında 7-0 kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 01:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte sonuçlar
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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Ligi 3. Grup'ta İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup ederken Hırvatistan, Çekya karşısında 2-1 galip geldi.

İlk haftada alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

3. Grup:

İngiltere-İspanya: 2-3

Çekya-Hırvatistan: 1-2

B LİGİ

1. Grup:

Slovenya-İskoçya: 0-0

Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3

C LİGİ

1. Grup:

San Marino-Finlandiya: 0-7

Arnavutluk-Belarus: 2-0

3. Grup:

Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1

Slovakya-Moldova: 2-0

4. Grup:

İzlanda-Estonya: 1-1

Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2

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