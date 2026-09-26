İşte Thomas Reis'in transfer talepleri! Trabzonspor çalışmalara başladı

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Trabzonspor, ara transfer dönemi için de çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis'in talepleri doğrultusunda kadroya yapılacak takviyeler için transfer listesi oluşturuluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'da öncelikli hedef ise orta saha. Bordo-mavililer, merkezde çift yönlü oynayabilen, dinamik, teknik kapasitesi yüksek ve oyun kurucu özelliklere sahip bir 8 numara transfer etmeyi planlıyor.
TRABZONSPOR 5 TRANSFERDE REKOR KIRDI
Muhammed Salah hamlesiyle dünya futbolunda ses getiren Trabzonspor, eski Liverpoollu Fabinho'yu da kadrosuna kattı.
Bordo-mavililer, Cabral için 7 milyon euro, Muçi için 8,5 milyon euro, Saviolo için 11,5 milyon euro, Aral için 15 milyon euro ve kolay bonuslar hariç Dju için 17 milyon euro bonservis ödedi.
Trabzonspor böylece daha önce 6,9 milyon euro ile Waris'e ait olan kulüp bonservis rekorunu 5 farklı transferde geride bıraktı.
DOĞAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kısa süre önce yaptığı açıklamada eksik bölgelere mutlaka takviye yapacaklarını belirtmişti.
Doğan'ın açıklamalarında teknik direktör Thomas Reis'in taleplerine de dikkat çekilirken, bordo-mavililerin ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı.
ÖNCELİK ORTA SAHADA
Karadeniz ekibinin transferdeki önceliği orta saha olarak belirlendi. Trabzonspor, merkezde çift yönlü görev yapabilen, dinamik ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu arıyor.
Özellikle oyun kurma özelliği bulunan bir 8 numara transfer etmek isteyen bordo-mavililerde izleme ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Thomas Reis'in öncelik listesi doğrultusunda hazırlanan adaylar için önümüzdeki aylarda temasların başlaması bekleniyor.
TRABZONSPOR 5 TRANSFERDE REKOR KIRDI
Muhammed Salah hamlesiyle dünya futbolunda ses getiren Trabzonspor, eski Liverpoollu Fabinho'yu da kadrosuna kattı.
Bordo-mavililer, Cabral için 7 milyon euro, Muçi için 8,5 milyon euro, Saviolo için 11,5 milyon euro, Aral için 15 milyon euro ve kolay bonuslar hariç Dju için 17 milyon euro bonservis ödedi.
Trabzonspor böylece daha önce 6,9 milyon euro ile Waris'e ait olan kulüp bonservis rekorunu 5 farklı transferde geride bıraktı.
DOĞAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kısa süre önce yaptığı açıklamada eksik bölgelere mutlaka takviye yapacaklarını belirtmişti.
Doğan'ın açıklamalarında teknik direktör Thomas Reis'in taleplerine de dikkat çekilirken, bordo-mavililerin ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı.
ÖNCELİK ORTA SAHADA
Karadeniz ekibinin transferdeki önceliği orta saha olarak belirlendi. Trabzonspor, merkezde çift yönlü görev yapabilen, dinamik ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu arıyor.
Özellikle oyun kurma özelliği bulunan bir 8 numara transfer etmek isteyen bordo-mavililerde izleme ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Thomas Reis'in öncelik listesi doğrultusunda hazırlanan adaylar için önümüzdeki aylarda temasların başlaması bekleniyor.