Roberto Carlos'un hayatını değiştiren gece!

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos, Portekiz'de düzenlenen Portugal Football Summit'te futbolculuk kariyerinin ardından yaşadığı mali sorunları anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

53 yaşındaki Carlos, "Sahanın Ötesinde: Futbolda Marka ve Miras İnşa Etmek" başlıklı panelde kariyerinde kazandığı servetin büyük bölümünü menajerleri ve ailevi sorunları nedeniyle kaybettiğini söyledi.





SERVETİNİN YÜZDE 99'UNU KAYBETTİ

Portekiz basınından Record'un aktardığına göre Roberto Carlos, geleceğini planlamasına rağmen ciddi mali problemler yaşadığını belirtti.





Carlos, "Hesabımda hiçbir şey bırakmayan insanlarla sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler yüzünden futbolda kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim. Hatalar yaptım, bu yüzden gençlere aynı hataları yapmamalarını söylüyorum." ifadelerini kullandı.





"BÜTÜN GEÇMİŞİMİ KAYBETTİM"

Yaşadığı sürecin dönüm noktasını da anlatan Carlos, eski menajeri ve ailesiyle ilgili yaşadığı ciddi sorunlara dikkat çekti.





Brezilyalı eski futbolcu, "Eski menajerimle çok ciddi bir sorun yaşadım. Ailemle ilgili de son derece ağır bir problemim vardı. Perşembe gecesi saat 00.00'da uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. İşte o anda bütün geçmişimi kaybettim." dedi.





HAYATINI YENİDEN DÜZENE SOKTU

Carlos, daha sonraki süreçte Paul ve "Entourage" olarak bahsettiği ekibinin desteğiyle mali durumunu ve aile hayatını yeniden düzenlemeyi başardığını ifade etti.