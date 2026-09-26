Bugün
BİTTİ
Slovenya
0
İskoçya
0
Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İsviçre
Bugün
21:45
Çekya
Hırvatistan
Bugün
21:45
İngiltere
İspanya
Bugün
19:00
San Marino
Finlandiya
Bugün
19:00
Faroe Adaları
Kazakistan
Bugün
19:00
Bulgaristan
Lüksemburg
Bugün
19:00
İzlanda
Estonya
Bugün
21:45
Arnavutluk
Beyaz Rusya
Bugün
21:45
Slovakya
Moldova
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
Ertelendi
Bradford City
0
Barnsley
0
CANLI
53'
Cambridge United
0
AFC Wimbledon
1
CANLI
Ertelendi
Milton Keynes Dons
0
Bromley
0
CANLI
Ertelendi
Mansfield Town
0
Leyton Orient
0
CANLI
Ertelendi
Notts County
0
Blackpool
0
CANLI
53'
Plymouth Argyle
0
Burton Albion
0
CANLI
Ertelendi
Stevenage
0
Sheffield Wednesday
0
CANLI
53'
Stockport County
1
Peterborough
0
CANLI
53'
Wycombe Wanderers
0
Reading
1

Roberto Carlos'un hayatını değiştiren gece!

Roberto Carlos, menajerleri ve ailevi sorunlar nedeniyle futbolculuk döneminde kazandığı servetin yüzde 99'unu nasıl kaybettiğini anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylï¿½l 2026 17:18
Fotoğraf: Imago
Roberto Carlos'un hayatını değiştiren gece!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos, Portekiz'de düzenlenen Portugal Football Summit'te futbolculuk kariyerinin ardından yaşadığı mali sorunları anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

53 yaşındaki Carlos, "Sahanın Ötesinde: Futbolda Marka ve Miras İnşa Etmek" başlıklı panelde kariyerinde kazandığı servetin büyük bölümünü menajerleri ve ailevi sorunları nedeniyle kaybettiğini söyledi.

SERVETİNİN YÜZDE 99'UNU KAYBETTİ

Portekiz basınından Record'un aktardığına göre Roberto Carlos, geleceğini planlamasına rağmen ciddi mali problemler yaşadığını belirtti.

Carlos, "Hesabımda hiçbir şey bırakmayan insanlarla sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler yüzünden futbolda kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim. Hatalar yaptım, bu yüzden gençlere aynı hataları yapmamalarını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN GEÇMİŞİMİ KAYBETTİM"

Yaşadığı sürecin dönüm noktasını da anlatan Carlos, eski menajeri ve ailesiyle ilgili yaşadığı ciddi sorunlara dikkat çekti.

Brezilyalı eski futbolcu, "Eski menajerimle çok ciddi bir sorun yaşadım. Ailemle ilgili de son derece ağır bir problemim vardı. Perşembe gecesi saat 00.00'da uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. İşte o anda bütün geçmişimi kaybettim." dedi.

HAYATINI YENİDEN DÜZENE SOKTU

Carlos, daha sonraki süreçte Paul ve "Entourage" olarak bahsettiği ekibinin desteğiyle mali durumunu ve aile hayatını yeniden düzenlemeyi başardığını ifade etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.