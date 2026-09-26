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Dorgeles Nene'den flaş sözler! "Böyle devam ederse..."

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılık sinyali verdiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 13:40
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Dorgeles Nene'den flaş sözler! 'Böyle devam ederse...'
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Fenerbahçe'de Dorgeles Nene konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Sezona yedek kulübesinde başlayan ve forma rekabetinde geride kalan 23 yaşındaki futbolcunun, yeteri kadar süre alamaması nedeniyle yönetimle görüştüğü öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Takvim'in haberine göre Dorgeles Nene, bu düşüncesini Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e iletti.

Nene'nin görüşmede Fenerbahçe'de ve İstanbul'da mutlu olduğunu ancak yeteri kadar süre alamamasının kendisini rahatsız ettiğini söylediği öne sürüldü.

"BÖYLE DEVAM EDERSE..."

Malili futbolcunun Oğuz Çetin'e, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. İstanbul'da da mutluyum. Ancak, yeteri kadar süre alamıyorum. Bu durum bende rahatsızlık yaratıyor." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Nene'nin ayrıca, "Leipzig'den transfer teklifi aldım. Böyle devam etmesi durumunda takımdan ayrılmayı planlıyorum." sözlerini sarf ettiği öne sürüldü.

LEIPZIG GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in, Dorgeles Nene'nin durumunu yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'nin vereceği kararı beklediği iddia edildi.

Oğuz Çetin'in ise Nene ile gerçekleştirdiği görüşmedeki detayları Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a aktardığı öne sürüldü.

101 DAKİKA SÜRE ALDI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Dorgeles Nene, bu sezon 5 resmi maçta toplam 101 dakika süre aldı.

Malili futbolcu söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.

18 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi geçtiğimiz sezon Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk sezonunda 39 resmi maçta 11 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.

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