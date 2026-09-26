Dorgeles Nene, Mali'ye 3 puanı getirdi!

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mali ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 26 Mart Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mali 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mali, 5. dakikada Ange Tia ile öne geçti.
Yeşil Burun Adaları, Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın 10. dakikadaki frikik golüyle eşitliği sağladı.
Mali, bir sonraki maçında Liberya ile 29 Eylül'de karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise aynı gün Ruanda'yı ağırlayacak.
Yeşil Burun Adaları, Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın 10. dakikadaki frikik golüyle eşitliği sağladı.
Mali, Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin 39 ve 51. dakikalarda attığı gollerle 3 puanı kaptı.
Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın, Mali'ye attığı frikik golü. ⚽pic.twitter.com/VXIXtuuuI6
— Sporxtv (@sporxtv) September 25, 2026
Bu sonucun ardından Mali, elemelere 3 puanla başladı. Yeşil Burun Adaları ise puanla tanışamadı.
Dorgeles Nene'den Yeşil Burun Adaları'na karşı tribünleri ayağa kaldıran gol! pic.twitter.com/CssIkxyvHk
— Sporxtv (@sporxtv) September 25, 2026
Mali, bir sonraki maçında Liberya ile 29 Eylül'de karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise aynı gün Ruanda'yı ağırlayacak.