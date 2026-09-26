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Dorgeles Nene, Mali'ye 3 puanı getirdi!

Mali, Dorgeles Nene'nin 2 gol attığı maçta Yeşil Burun Adaları'nı 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 01:36
Haber: Sporx.com
Dorgeles Nene, Mali'ye 3 puanı getirdi!
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Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mali ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 26 Mart Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mali 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mali, 5. dakikada Ange Tia ile öne geçti.

Yeşil Burun Adaları, Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın 10. dakikadaki frikik golüyle eşitliği sağladı.

Mali, Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin 39 ve 51. dakikalarda attığı gollerle 3 puanı kaptı.

Bu sonucun ardından Mali, elemelere 3 puanla başladı. Yeşil Burun Adaları ise puanla tanışamadı.

Mali, bir sonraki maçında Liberya ile 29 Eylül'de karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise aynı gün Ruanda'yı ağırlayacak.

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