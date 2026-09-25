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İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler iddiası!

Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ile oğlunun İstanbul'da sözlü saldırıya uğradığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 16:31 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 16:38
Haber: Sporx.com
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler iddiası!
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Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadan bir gün önce yaşandığı belirtilen olayla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ali Naci Küçük'ün haberine göre 35 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, oğlu Kais ile birlikte Zorlu AVM'de bulunduğu sırada bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı.

"KOCAN SADECE PARA YİYOR" DEDİLER

Olayın ayrıntılarını anlatan Ali Naci Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçından bir gün önce İlkay Gündoğan'ın oğlu Kais, Zorlu AVM'de Galatasaray formasıyla annesiyle gezerken 2-3 kendini bilmez laf atıyor. 'Defolun gidin. Kocan Türkiye'de sadece para yiyor, Galatasaray'a katkısı yok.' diyorlar. Bana göre bunlar adam değiller."

Küçük, yaşananların ardından Kais'in ağladığını, Sara Gündoğan'ın ise korkarak Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiğini söyledi.



ARTIK FORMAYLA DIŞARI ÇIKMIYOR

Olayın çocuk üzerindeki etkisine de değinen Ali Naci Küçük, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yaşanan bu olayın ardından Kais Gündoğan artık dışarıda Galatasaray formasıyla gezmiyormuş. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız?"

Ali Naci Küçük ayrıca Sara Gündoğan'ın sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştığını ve son paylaşımını bu gelişmelerin ardından yaptığını ileri sürdü.

Ayrıca haberin devamında İlkay Gündoğan'ın yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'ndan ciddi bir teklif aldığı da açıklandı. Deneyimli futbolcunun Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu için ayrılığı düşünmediği ve kendisine sunulan teklifi geri çevirdiği belirtildi.

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