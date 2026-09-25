İtalya'da Rafael Leao'yu topa tuttular! 'Maldini haklıydı'

Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun performansı, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Portekizli yıldızın beklentilerin altında kalan performansı, Milan'a yakın yayın organlarından Pianeta Milan'da sert ifadelerle değerlendirildi.





"TÜRKİYE'DE KATLEDİLDİ"

Pianeta Milan'da Leao'nun Galatasaray'daki performansı üzerinden yapılan değerlendirmede, "Leao, Türkiye'de katledildi, ama Milano'da biz zaten biliyorduk" ifadeleri kullanıldı.





Haberde, Galatasaray taraftarlarının da oyuncunun performansından memnun olmadığı öne sürülerek, son maçta yaptığı 21 top kaybının ardından sosyal medyada "Fiyasko" şeklinde yorumların yapıldığı belirtildi.





İtalyan sitesindeki yazıda, "Taraftarlar umutsuzluğa kapılıyor. Biz Milano'da ise bu sahneyi hiç şaşırmadan izliyoruz. San Siro'da gördüğümüzle tamamen aynı." ifadelerine yer verildi.





"PAOLO MALDİNİ HAKLIYDI"

Leao'nun kariyerine ilişkin de sert değerlendirmelerin yapıldığı yazıda, Paolo Maldini'nin geçmişte Portekizli oyuncuyla ilgili görüşlerinin haklı çıktığı savunuldu.





Haberde, "Rafa sadece bir sosyal medya oyuncusu olarak kaldı, Paolo Maldini haklıydı. Otuz saniyelik video klipte kalan bir yetenek." ifadeleri kullanıldı.





Leao'nun oyun tarzının da eleştirildiği yazıda, "Tembel gülümsemeler ve kambur duruşlar. Uzun vadede hayranların sabrını tüketir." denildi.





"DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU DEĞİLDİ"

Portekizli yıldızın zaman zaman gösterdiği performansa da değinilen yazıda, "Ateşlendiğinde, hızlandığında onu seversiniz. Dünyayı ikiye ayıracakmış gibidir. Ama elit futbol kullanılmamış potansiyelle değil, açlıkla gelişir. Ve bu açlık Leao için her zaman tamamen yabancı bir duygu gibi görünmüştür." ifadeleri kullanıldı.





Yazı, Leao'nun kariyerine yönelik ağır bir değerlendirmeyle noktalandı:



"Dünya çapında bir oyuncu olduğuna inandırılmıştık ama o asla o seviyede bir oyuncu değildi."



