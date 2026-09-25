Dün
BİTTİ
Kosova
1
İrlanda
0
Dün
BİTTİ
Avusturya
3
İsrail
1
Dün
BİTTİ
Sırbistan
1
Yunanistan
2
Dün
BİTTİ
Norveç
3
Danimarka
2
Dün
BİTTİ
Portekiz
1
Galler
0
Dün
BİTTİ
Hollanda
1
Almanya
1
Dün
BİTTİ
Andora
1
Malta
2
Dün
BİTTİ
Linheştayn
0
Litvanya
2
Dün
BİTTİ
Japonya
3
Uruguay
1
Dün
BİTTİ
Güney Kore
3
Ekvador
0
Dün
BİTTİ
Özbekistan
3
İran
1

İtalya'da Rafael Leao'yu topa tuttular! "Maldini haklıydı"

Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun performansı, İtalya'da sert eleştirilere konu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 08:23
Fotoğraf: AA
İtalya'da Rafael Leao'yu topa tuttular! 'Maldini haklıydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun performansı, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Portekizli yıldızın beklentilerin altında kalan performansı, Milan'a yakın yayın organlarından Pianeta Milan'da sert ifadelerle değerlendirildi.

"TÜRKİYE'DE KATLEDİLDİ"

Pianeta Milan'da Leao'nun Galatasaray'daki performansı üzerinden yapılan değerlendirmede, "Leao, Türkiye'de katledildi, ama Milano'da biz zaten biliyorduk" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Galatasaray taraftarlarının da oyuncunun performansından memnun olmadığı öne sürülerek, son maçta yaptığı 21 top kaybının ardından sosyal medyada "Fiyasko" şeklinde yorumların yapıldığı belirtildi.

İtalyan sitesindeki yazıda, "Taraftarlar umutsuzluğa kapılıyor. Biz Milano'da ise bu sahneyi hiç şaşırmadan izliyoruz. San Siro'da gördüğümüzle tamamen aynı." ifadelerine yer verildi.

"PAOLO MALDİNİ HAKLIYDI"

Leao'nun kariyerine ilişkin de sert değerlendirmelerin yapıldığı yazıda, Paolo Maldini'nin geçmişte Portekizli oyuncuyla ilgili görüşlerinin haklı çıktığı savunuldu.

Haberde, "Rafa sadece bir sosyal medya oyuncusu olarak kaldı, Paolo Maldini haklıydı. Otuz saniyelik video klipte kalan bir yetenek." ifadeleri kullanıldı.

Leao'nun oyun tarzının da eleştirildiği yazıda, "Tembel gülümsemeler ve kambur duruşlar. Uzun vadede hayranların sabrını tüketir." denildi.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU DEĞİLDİ"

Portekizli yıldızın zaman zaman gösterdiği performansa da değinilen yazıda, "Ateşlendiğinde, hızlandığında onu seversiniz. Dünyayı ikiye ayıracakmış gibidir. Ama elit futbol kullanılmamış potansiyelle değil, açlıkla gelişir. Ve bu açlık Leao için her zaman tamamen yabancı bir duygu gibi görünmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Yazı, Leao'nun kariyerine yönelik ağır bir değerlendirmeyle noktalandı:

"Dünya çapında bir oyuncu olduğuna inandırılmıştık ama o asla o seviyede bir oyuncu değildi."  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.