Bugün
21:45
Kosova
İrlanda
Bugün
21:45
Avusturya
İsrail
Bugün
21:45
Sırbistan
Yunanistan
Bugün
21:45
Norveç
Danimarka
Bugün
21:45
Portekiz
Galler
Bugün
21:45
Hollanda
Almanya
Bugün
19:00
Andora
Malta
Bugün
21:45
Linheştayn
Litvanya
Bugün
BİTTİ
Japonya
3
Uruguay
1
Bugün
BİTTİ
Güney Kore
3
Ekvador
0
Bugün
17:00
Özbekistan
İran

Egemen Korkmaz: "İyi bir hava yakaladığımıza inanıyorum"

Ümit Milli Takım, 2027 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ukrayna ile oynayacağı kritik maç öncesi son hazırlığını yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 16:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Egemen Korkmaz: 'İyi bir hava yakaladığımıza inanıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ümit Milli Futbol Takımı Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ukrayna'ya konuk olacağı yedinci müsabakası öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Macaristan'ın Miskolc kentinde oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mansuplarına açık tutuldu.

Burada açıklamada bulunan teknik direktör Egemen Korkmaz, ilk olarak mart ayında Hırvatistan'a deplasmanda 3-0 yenildikleri ve saha içinde rahatsızlandığı maça değinerek, "Aklımızdan bile geçmeyen bir sağlık problemi yaşadık. Üstüne koridorlarda yaşananlar... Belki çok ayyuka çıkmadı, bilinen şeyler değil ama zor bir süreçti. Geride bıraktık artık." dedi.

Ardından Kosova ile yaptıkları hazırlık maçında moral bulduklarını aktaran Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grup maçlarına ilk başladığmızda bir tespitimiz vardı. Grubun çok dengeli olduğunu, 4 takımın bu yarışın içinde bulunacağını söylemiştik. Macaristan belli bir yere kadar götürebildi ama dışarıda kaldı. Litvanya'yı zaten bu işin içinde tutmamıştık. An itibarıyla bizimle birlikte Hırvatistan ve Ukrayna yarışın içinde. Direkt gidebilmek adına grubu lider tamamlamak gerekiyor. Zor bir ihtimal de olsa matematiksel olarak böyle bir şansımız var. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. En azından Ukrayna maçından bir puan almamız gerekiyor. Biz tabii ki kazanmak için gideceğiz. İyi bir hava yakaladığmıza inanıyorum. Mevcut enerjimiz bana iyi hissettiriyor. Ukrayna ve Hırvatistan iyi bir jenerasyona sahip. Özellikle Ukrayna, grubumuzda son 2 Avrupa Şampiyonası'na katılan tek takım. Biz Ukrayna maçına hazırız. Kazanarak, en azından kaybetmeden dönmek istiyoruz."

Takımın önemli isimlerinden İlhan Fakılı'nın A Milli Takım kadrosuna çağrıldığının hatırlatılması üzerine ise Egemen Korkmaz, "Bizim asli amacımız A takıma oyuncu vermek. İlhan; çalışkan, özverili, yetenekli bir oyuncu. Sayın Hoca'mız (Vincenzo Montella) da A Milli Takım'a davet etti. Kendisine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.